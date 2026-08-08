El ICE detuvo a un futbolista argentino en Miami: el comunicado del club

El Miami United FC manifestó su “profunda conmoción” luego de que el futbolista argentino Matías Pourrain fuera detenido por agentes del ICE en el aeropuerto de Miami, justo antes de embarcar junto a su equipo hacia Los Ángeles para disputar un partido.

A través de un comunicado oficial, el club informó que se puso a disposición de Pourrain y su familia desde el primer momento, brindando apoyo legal y manteniendo una comunicación constante. “Estamos cooperando con todas las partes involucradas y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a que esta situación pueda resolverse de la mejor manera posible”, señalaron.

El club destacó además el valor humano del jugador: “Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United. Sus compañeros, entrenadores, staff y todo el Club están firmemente a su lado y junto a su familia”.

El testimonio de la familia y la situación migratoria



La noticia de la detención sorprendió a la familia de Pourrain, que se enteró por un llamado de sus compañeros de equipo. Su hermano Juan relató a TN que el futbolista había salido campeón del Sudeste con el Miami United FC y debía viajar a Los Ángeles para disputar los Nacionales.

Según explicó, Pourrain atravesaba un proceso de asilo en Estados Unidos y contaba con permiso de trabajo y Social Security, aunque aún esperaba la cita para la entrevista. “Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita. Se ve que ahora están agarrando a los que tienen pendiente la cita”, detalló Juan.

El hermano del jugador también contó que, durante la madrugada, Pourrain pudo hacer una breve llamada a su pareja para avisar que creía estar en el centro de detención de Miramar, donde el ICE recolecta datos antes de derivar a los detenidos a otros centros. “Lo tienen ahí a la espera del traslado. Son unas oficinas administrativas, pero está todo tan lleno de gente en todos lados, lo tienen durmiendo ahí. No se sabe las condiciones en las que está”, agregó.

Juan Pourrain remarcó que su hermano no tiene antecedentes y que la familia pide que pueda continuar el proceso de asilo en libertad. “Lo tienen ahí adentro encerrado con criminales o con cualquiera que haya estado ilegal o cometido delitos. Lo que estamos pidiendo es: sácalo y, si querés que vaya a la entrevista, que siga desde su casa si no es un riesgo para nadie. Que continúe el proceso, pero en su casa como cualquier persona”, reclamó.

Quién es Matías Pourrain y su recorrido en el fútbol



Matías Pourrain inició su carrera en el Club Real Pilar, donde fue parte del histórico triunfo ante Vélez por la Copa Argentina en 2019. Tras esa experiencia, emigró a Estados Unidos y continuó su carrera en equipos como Miami Beach FC, Miami City, Club de Lyon y actualmente en el Miami United FC. Además, participó en la liga Baller League de fútbol 6.

TN