San Lorenzo y Huracán protagonizarán el clásico porteño

En el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo y Huracán se enfrentarán a las 15, por el interzonal de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. El Ciclón y el Globo, dos equipos que llegan con una actualidad irregular y que necesitan ganar, buscarán empezar a tomar envión en la temporada en una nueva edición del clásico porteño. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan San Lorenzo y Huracán al duelo por el Torneo Clausura

San Lorenzo necesita ganar el clásico para empezar a enderezar su semestre. Ya sin Copa Sudamericana y sin Copa Argentina, el Ciclón se enfoca solo en el campeonato y necesita empezar a obtener resultados para sumar confianza y puntos. Comenzó con una derrota de visitante ante Lanús, luego venció 1-0 a Gimnasia (M) y viene de caer ante Central Córdoba en Santiago del Estero. "El grupo está muy metido, sabiendo lo que se juega. Con el apoyo de nuestra gente vamos a sacarlo adelante. Pipo sabe lo que son estos clásicos y desde el inicio de la semana el mensaje que dio fue que los clásicos se juegan diferente y cada pelota es a morir”, aseveró Rodrigo Auzmendi en la conferencia de la LPF.

Ezequiel Herrera y Nahuel Arias no fueron citados y el lateral derecho aún no tiene dueño, pero el que más chances tiene es Nicolás Blanco, juvenil de las inferiores. A su vez, todos los refuerzos están disponibles y tanto Danilo Arboleda como Martín Río serían de la partida.

Huracán se aferra a que ganó 2 de los últimos 3 clásicos jugados y que, además, hace 7 no pierde ante su eterno rival. Es que el Globo tampoco está atravesando un buen presente futbolístico porque más allá de que ganó en el debut ante Banfield, luego no pudo contra Independiente Rivadavia ni contra Atlético Tucumán, y los hinchas se empiezan a preocupar por el nivel que muestra el equipo.

Junto a Auzmendi estuvo Martín Nervo, que declaró: "No hay excusas de absolutamente nada, es un partido que uno espera todos los torneos. El grupo está muy bien. Venimos trabajando de la mejor manera, eso nos da alegría y tranquilidad". Por diversos motivos, César Ibáñez, Facundo Waller y Emmanuel Ojeda serán baja. Rodrigo Fernández Cedrés, que llegó desde Independiente hace unos días, debutaría en el clásico.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 8 de febrero en el Ducó, por la cuarta fecha del Apertura, y Huracán ganó 1-0 con gol de Jordy Caicedo. San Lorenzo, pese a estar cómodamente arriba en el historial, hace mucho no puede ganarle al Globo: de los últimos 16 partidos, apenas ganó 1 (1-0 en la LPF 2022). Los de Parque Patricios irán en busca de obtener su segundo triunfo en la historia en el Nuevo Gasómetro, ya que solo lo consiguieron en 2001.

El probable once inicial de San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Clausura

Orlando Gill; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

La posible formación de Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura

Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 15

TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Pedro Bidegain

TyC Sports