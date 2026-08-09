Podio para María Paz Romero en el Nacional de mayores

La atleta correntina María Paz Romero ocupó el tercer escalón del podio de los 800 metros en el torneo Nacional de atletismo.



El evento desarrollado en la pista Jorge Newery de Rosario fue el mas importante del calendario, y contó con un importante número de deportistas.



Con un tiempo de 2.13.02, Romero mejoró el tiempo obtenido semanas atrás cuando se consagró campeona de su categoría, la U23.



La prueba de mayores representó un desafío ya que competía con atletas experimentados de la especialidad. Fue en definitiva el resultado final que, en reñida pelea, la local Victoria Olives se impuso con un tiempo de 2.06.74, en ventaja sobre la bonaerense Karen Rocca que cumplió las dos vueltas a la pista en 2.09.09.



Desde el inicio de la carrera, Rocca tomó la punta seguida de cerca por Olives y Paz en tercer lugar. Las tres lograron desprenderse del resto del pelotón a los 100 metros, momento en el que las atletas unifican el recorrido luego de partir en andariveles.



La competencia cobró emoción a 100 metros del final cuando Olives sobrepasó a Rocca y cerrar así la carrera.



Si bien el evento significó el cierre de las competencias nacionales, María Paz Romero seguirá en actividad en la Federación Metropolitana (FAM) representando a Quiron con el objetivo de bajar su tiempo, actualmente en 2.12.