En el Oficial ahora mandan Huracán y Sacachispas

Se disputó de manera parcial la sexta fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol y ahora los punteros son Huracán y Sacachispas (con un partido menos), claro que el miércoles 12, Cambá Cuá, que visitará a Boca Unidos, podrá recuperar el lugar más alto en las posiciones.

Con una goleada, Sacachispas trepó a la primera ubicación. El tricolor venció a Talleres 6 a 0 con los goles de Ariel Blanco (2), Juan José Encina, Thiago Machuca, Iván Mosqueda y Gonzalo Ramos.

Por su parte, Huracán Corrientes también llegó a los más alto de las posiciones al superar a Doctor Montaña 2 a 0 con goles de Asael Acuña y Germán Strillevsky.

Mandiyú dejó pasar la oportunidad de volver a la punta dado que empató con Lipton sin abrir el marcador en uno de los partidos destacados de la jornada sabatina. Una situación similar vivió Ferroviario que igualó con Curupay pero 1 a 1. Valeriano Artigas anotó el gol del verdolaga y Nicolás Niveiro lo hizo para el maderero.

Con gol de Alejandro López, Empedrado le ganó a Libertad 1 a 0 y se prende en la lucha en el lote de arriba. Por su parte, con dos conquistas de Matías Sotelo, Mburucuyá se hizo fuerte como local y venció a Yaguareté 2 a 0. Además, Independiente y Sportivo 0 a 0.

La fecha se completará el miércoles 12 cuando desde las 15 en una de las canchas auxiliares del complejo Leoncio Benítez, Boca Unidos recibirá a Cambá Cuá. Hay que recordar que además quedan pendientes tres juegos de la quinta fecha: Sacachispas - Empedrado, Sportivo - Talleres y Ferroviario - Boca Unidos.

Cumplidas parcialmente seis fechas, las posiciones están así: Sacachispas y Huracán 12 puntos, Cambá Cuá, Mandiyú y Ferroviario 11, Empedrado 10, Boca Unidos y Lipton 9, Mburucuyá, Sportivo e Independiente 7, Talleres 5, Montaña y Curupay 4, Yaguareté 1 y Libertad 0.