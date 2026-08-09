Krujoski fue perjudicado en la última vuelta y bajó al sexto lugar

La segunda final de la 8ª fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera 2000 en el autódromo de San Nicolás tuvo un desenlace con roces, complejo y con cambios en el clasificador oficial tras el cierre en pista. Humberto Krujoski llegó a la última vuelta peleando el primer lugar pero se vio perjudicado por algunos toques y concluyó en la sexta ubicación.

Maximiliano Valle (Citroën C4 Lounge), consiguió su 1ª victoria y se convirtió en el 15º ganador en la historia de la categoría luego de que “Josito” Di Palma (C4 Lounge), ganador en la pista, sufriera un recargo que en definitiva lo relegó al 2º puesto.

Bernardo Llaver (Honda Civic), el gran dominador del año del Turismo Carretera 2000 y de la primera parte del fin de semana nicoleño, largó desde la “pole position” por su victoria del sábado y se mantuvo como líder tras la partida. Sin embargo, antes de cerrar la 1ª vuelta había quedado fuera de carrera por un problema mecánico.

Esa alternativa permitió que Krujoski (Renault Fluence), que fue segundo en al carrera del sábado, asumiera el liderazgo, seguido por Di Palma, que largó 4º y superó en ese giro inicial a Lucas Bohdanowicz (Renault Fluence), en la maniobra que terminaría haciéndole perder a “Josito” el triunfo. El correntino y el arrecifeño protagonizaron dos reanudaciones a raíz de sendas intervenciones del auto de seguridad.

En la primera, el representante del ACRA Ambrogio Racing se defendió con éxito, pero en la segunda, a falta de un giro para el final de la carrera, que terminó por tiempo, el piloto del Aimar Motorsport pudo doblegar a Krujoski con una buena pero también áspera maniobra para encaminarse hacia la meta, que cruzó primero que nadie.

Sin embargo, una vez concluida la segunda Final de la primera visita del Turismo Carretera 2000 al circuito “Juan María Traverso”, los comisarios deportivos sancionaron al arrecifeño. Como el perjudicado resultó excluido, la sanción para Di Palma fue el recargo de un puesto: culminó 2º, lo que representó su 8º podio de la temporada 2026.

Maxi Valle tuvo un domingo con todo a su favor, ya que había terminado 2º en la pista luego de ganar 3 lugares en la última curva a raíz de un toque entre Krujoski (Renault Fluence), Bohdanowicz (Renault Fluence) -excluido por ser considerado el responsable- y Mario Valle (Honda Civic).

Esa situación también fue aprovechada por Juan Manuel Dose (C4 Lounge) para lograr su segundo podio del año (había sido 2º en Rosario). El porteño, que corre con el equipo de su padre Christian Dose, completó el primer “1-2-3” de Citroën en Turismo Carretera 2000.

El Turismo Carretera 2000 disputará la 9ª fecha de su campeonato 2026 en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, provincia de Santiago del Estero, del 4 al 6 de septiembre, junto al Turismo Pista.

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