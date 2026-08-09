Layoy y una marca histórica: logró su 15º título Argentino

El atletismo argentino vivió una jornada histórica en Rosario. El correntino Carlos Layoy recuperó el título en salto en alto y sumó su 15º título de la especialidad. El atleta de 35 años acumulaba 14 consagraciones consecutivas, el año pasado perdió el primer puesto frente a Santiago Barbería, pero tuvo revancha en el 2026 para escribir otra página de gloria en el deporte nacional.

La prueba de salto alto del 106° Campeonato Argentino de atletismo en la pista sintética del Estadio Municipal de Rosario, se disputó este domingo, Layoy recuperó su corona con una marca de 2.07 metros, igualando en registro a Barbería pero con menos intentos fallidos. La medalla de bronce fue para Santiago Madroñal, que alcanzó 2.01 metros.

"Estoy contento por el puesto, pero no con la marca. Venía saltando muy bien, saltando muy alto, pero reapareció una molestia en el tobillo y por eso me quedé con un poco de bronca", sostuvo Layoy en contacto con El Litoral.

"Estoy feliz por recuperar la medalla, es lo que vine a buscar en lo que seguramente será mi último nacional", reconoció.

En la edición anterior realizada en Concepción del Uruguay, Barbería había terminado primero con 2.06 metros, poniendo fin a la racha de Layoy de catorce títulos consecutivos; en esa oportunidad, Layoy quedó tercero con 2.03 metros.

Originario de Paso de los Libres, Carlos Layoy acumula importantes logros, incluidos títulos del Iberoamericano 2018 y el Sudamericano 2023 en Sao Paulo. Con 35 años, posee el récord argentino con una marca de 2.26 metros desde Cochabamba 2018, igualando a Fernando Pastoriza y Erasmo Jara en ese registro histórico.

Layoy inició su participación en los Campeonatos Nacionales aún juvenil, logrando tres medallas de plata (2007, 2008 y 2010) cuando el salto era dominado por Santiago Guerci, atleta rosarino.

Desde entonces, Layoy fue imbatible en el salto en alto de los Nacionales, conquistando 14 títulos consecutivos, una racha sin precedentes en la historia de más de un siglo del campeonato. Le siguen Marcelo Pugliese y Juan Cerra con 12 títulos consecutivos en disco y martillo, respectivamente.

Además, Layoy suma 15 títulos en total, lo que lo convierte en el segundo más ganador de una misma prueba, detrás de Germán Chiaraviglio en garrocha con 16 títulos. En la lista general de mayor cantidad de títulos individuales está octavo, siendo Domingo Amaison el líder con 24 títulos en pruebas de fondo.

En el historial del salto en alto argentino, además de Layoy con sus 15 títulos, destacan Erasmo Jara con 11, Fernando Pastoriza con 6, Horacio Martínez del Sel, Fernando Moreno y Santiago Guerci con 5 títulos cada uno, y Valerio Vallania con 4 títulos entre 1922 y 1931.

"Ahora apunto a los Juegos Suramericanos que se concretarán este año en Santa Fe. Creo que tengo un boleto asegurado, pero hay que esperar que salga la lista oficial", manifestó Layoy.