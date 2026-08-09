Huracán le ganó el clásico a San Lorenzo y cortó una racha adversa de 25 años

Huracán cortó una racha histórica de 25 años al vencer por 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El Globo, que se impuso con un doblete de Jordy Caicedo, ganó en la casa del Ciclón por primera vez desde 2001. El equipo de Néstor Gorosito, que sufrió la expulsión de Orlando Gill en el segundo gol, profundizó su mal presente y la gente dejó en claro su malestar en las tribunas del Pedro Bidegain.

El duelo inició con un intenso desarrollo en el que ambos elencos buscaron imponer las condiciones y generaron aproximaciones importantes al arco rival, donde se destacó una gran intervención de Hernán Galíndez sobre un remate de Rodrigo Auzmendi. Con el correr del cronómetro, el juego se empantanó tras las constantes interrupciones por la fricción en la mitad de la cancha. El punto de inflexión llegó en la última jugada del primer tiempo: Orlando Gill tapó un cabezazo de Juan Bisanz y Jordy Caicedo capturó el rebote para estampar el 1-0.

Huracán aumentó la ventaja en el inicio del complemento de la mano de Jordy Caicedo, quien definió de forma perfecta para el 2-0 tras una gran habilitación de Facundo Kalinger. La tensión se elevó tras el festejo del ecuatoriano frente a la gente del Ciclón. En medio de la gresca que se generó por el enojo de los jugadores de San Lorenzo, el arquero Orlando Gill le pegó un cabezazo a Lucas Blodel y, luego de la intervención del VAR, fue expulsado por “conducta violenta”. Los hinchas en las tribunas explotaron para reprobar al elenco dirigido por Pipo Gorosito. Desde entonces, el cuadro de Parque Patricios contó con múltiples situaciones de peligro para aumentar la ventaja.

El Globo se impuso por segunda vez en el año, ya que en el Apertura se impuso 1-0 gracias al tanto de Jordy Caicedo. Además, cortó una extensa sequía en condición de visitante: su último triunfo en la casa del Ciclón fue 1-0 (Emanuel Villa) por el Apertura de 2001. En condición de visitante, la última vez que ganó fue en el Clausura 2009 con gol de Paolo Goltz, el cual se disputó en La Bombonera. Más allá de la victoria, San Lorenzo sigue dominando en el historial con un saldo positivo a favor de 37 encuentros (87V, 56E y 50D).

Los dirigidos por Diego Martínez escalaron a la séptima posición de la zona B con siete unidades y a la 13° ubicación de la Tabla Anual con 29. San Lorenzo está último en el grupo A con tres puntos. El cuadro conducido por Pipo Gorosito deberá recibir en el Nuevo Gasómetro a Unión de Santa Fe el próximo sábado 15 de agosto a las 14:30 por la fecha cinco del Clausura. Del otro lado, el elenco de Parque Patricios visitará a Sarmiento en Junín el domingo 16 a las 15:00.

Con información de Infobae