Gran jornada festiva en Taraguy con triunfo clave en el Regional

Este martes 11 de agosto, Taraguy Rugby Club cumplirá 64 años de vida y aprovechando el calendario deportivo, que determinaba los partidos ante Aranduroga RC, se organizó una jornada especia el pasado sábado 8l, para vivir en familia, entre amigos, socios, jugadores y exjugadores.



Con un muy buen marco de público, desde la mañana con el rugby infantil de clubes de la zona, se comenzó a vivir este día especial que terminó con el triunfo ajustado, pero muy valioso, sobre de la primera sobre Aranduroga, para coronar la primera ronda del Regional en lo más alto.



No faltó el hockey, con una nueva fecha del Oficial de la Asociación Correntina, en diferentes categorías, el Oficial de la URNE también dejó partidos de Menores de 13 a 17 años.

También Taraguy RC organizó el segundo encuentro denominado “Legado” un espacio para exjugadores. Donde no faltaron homenajes a ex capitanes y entrenadores de la primera, como así también a los expresidentes, entre otros.Por otra parte, el próximo sábado 22 de agosto se concretará el 35° Encuentro Regional “Diego Gongora” de rugby infantil, y también se disputará un encuentro de menores de 13 y 14 años que desde ahora llevará el nombre de “Roberto Piraña Jabornisky”, quien, junto a su familia y amigos, recibió esta distinción con mucha emoción.Además, el partido de los Pumas ante Sudáfrica se proyectó en pantalla gigante y sirvió como previa para un clásico que con las dos hinchadas presentes, le dieron calor y color a una noche fría, que terminó con fuegos artificiales, para conmemorar esta fecha tan especial y en un marco único.

Tres triunfos en el clásico



Con victorias en Preintermedia por 41 a 22, en Intermedia por 41 a 25 y en Primera con un ajustado 26 a 25, se completó una tarde casi perfecta para Taraguy ante Aranduroga, su clásico rival.



La victoria del Cuervo en primera división le permitió, cuando resta una fecha para concluir la primera fase, asegurarse el número 1 de la etapa.



También hubo otros encuentros desde Menores de 13 a 17 años, donde se repartieron los triunfos entre los clásicos rivales.



