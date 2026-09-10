Con un gol en 9 segundos, Cambá Cuá empató y lidera el Oficial

Concluyó la décima fecha del Torneo Oficial de Primera División, Cambá Cuá empató con Mandiyú en 2 tantos y quedó como único líder del certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol.



La igualdad final del conjunto rojo llegó a los 9 segundos del complemento. Cambá Cuá sacó de la mitad de la cancha y un pelotazo desde el propio campo dejó solo a Lisando Mosqueda que definió sobre la salida del arquero rival y estableció el 2 a 2.



La apertura del marcador la estableció Mandiyú con un tanto de Esteban Medina, mientras que Rodrigo Lanuzzi empató de penal. El albo nuevamente se adelanto con un gol de Fabrizzio Herrera y en el amanecer del segundo tiempo, Mosqueda puso el 2 a 2 final.



Con este marcador, Cambá Cuá quedó como único puntero del certamen con 21 puntos, mientras que Mandiyú está quinto con 18.



También durante la jornada del miércoles, Huracán superó a Ferroviario 2 a 0 con goles de Carlos Romero y Asael Acuña para trepar hasta la sexta ubicación con 18 unidades.



Lipton no tuvo inconvenientes para golear a Libertad 5 a 1. Para el elenco azul marcaron Antonio Báez (2), Joaquín Barberán, Fernando Basualdo y Juan González. Para el Decano, que está último y sin triunfos, lo hizo Tobías Fernández.



La sorpresa del miércoles la propinó Yaguareté que superó a Boca Unidos 1 a 0 con gol de Jonathan Aguirre. Este partido estaba pendiente de la séptima fecha y marcó la segunda victoria consecutiva del equipo felino que salió de la zona de descenso.

Así se ubican



Cuando se cumplieron de manera parcial diez fechas, el certamen Oficial de Primera A es encabezado por Cambá Cuá con 21 puntos.



Después se ubican Sportivo (20), Sacachispas (19) y Empedrado (19), Mandiyú (18) y Huracán (18), Ferroviario (17) e Independiente (17), Lipton (16), Boca Unidos (13), Mburucuyá (12), Talleres (8), Curupay (7) y Yaguareté (7), Doctor Montaña (5) y Libertad (1).



El partido entre Ferroviario y Boca Unidos, pendiente de la quinta fecha, se jugará el miércoles 16 en cancha del verdolaga.

Primera B



La Primera División B también tuvo acción el miércoles. Villa Raquel venció a Alumni 3 a 1 en el cierre de la cuarta fecha y se trepó al lote de punteros del Oficial.



Villa Raquel, San Jorge, Quilmes y San Marcos lideran el torneo con 14 puntos. Luego de ubican Robinson (10), Alvear (8) y Alumni (8), Barrio Quilmes (7), Rivadavia (4) y Peñarol (2).



