Comunicaciones se ilusiona con el nuevo proceso camino a la Liga Argentina

Comunicaciones inició oficialmente su pretemporada de cara a una nueva participación en la Liga Argentina de básquetbol.



“Empezamos hace una semanita los trabajos de evaluación y un poco de movimiento en cancha. Ahora, de manera formal, con el grupo dirigencial, marcamos el compromiso que tenemos como filosofía de trabajo, sobre todo de los valores que tenemos como equipo: el esfuerzo, el sacrificio y la entrega”, sostuvo Ignacio “Titi” Barsanti, DT del equipo mercedeño.



El plantel, cuerpo técnico y dirigentes se reunieron el lunes y compartieron las primeras palabras de una etapa que ya está en marcha.



Con la presencia del presidente Mario Fernández, Comunicaciones puso en marcha su pretemporada y comenzó a transitar el camino hacia la próxima Liga Argentina.



El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida del vicepresidente y del director técnico, Ignacio “Titi” Barsanti. Luego, cada uno de los jugadores tuvo la oportunidad de presentarse y contar algunos detalles sobre su llegada al club.



El plantel de Comunicaciones está integrado por Agustín Bruner, Facundo Wolinsky, Tomás Allende, Tobías Franchela, Lautaro Pividori, Nicolás Quiroga, Aquiles Montani Wortzel, Marcos Panozzo, Edwin Niebles y Tomás Nally.



A ellos se suman los juveniles Renzo Valente, quien llegó desde Unión de Goya, Mirko Ibarra, Felipe Otaduy Arreche, Santiago Lezcano y Alejo Giles.

“La estructura de los fichajes fue en base a lo que buscábamos como tendencia de juego, a lo que proponemos dentro del campo, y cada selección se dio en ese sentido de buena manera”, explicó el DT.“Estamos ilusionados con este nuevo proceso, con un grupo de jóvenes que han sido seleccionados para esto, y con toda la ilusión de tener una buena temporada”, agregó Barsanti que estará acompañado por Agustín Pujol, en la función de asistente principal. El segundo asistente será Joaquín Escalante, mientras que Franco Marzani estará a cargo de la preparación física.El equipo de trabajo se completa con Emanuel Elías como kinesiólogo; Hugo Blanco como utilero; Mariano Otaduy como jefe de equipo; y Facundo Giorgi como mánager deportivo.En cuanto a los primeros partidos de preparación, Comunicaciones ya tiene dos amistosos confirmados. El 23 de septiembre enfrentará a Regatas de Corrientes en Saladas, mientras que el 25 de septiembre jugará en Chajarí ante La Unión de Colón.