Correntino fue incluido en el proceso camino a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Patricio Ávalos, joven jugador de básquet del Club de Regatas Corrientes, recibió la convocatoria por parte de la Confederación Argentina de Básquet para formar parte de la concentración con la selección 3x3.



El correntino estará trabajando con el equipo nacional del 22 al 27 de septiembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) junto a un grupo de otros 16 jugadores de todo el país con vistas a armar el equipo que representará al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar 2026.



Esta convocatoria reunirá a jugadores nacidos entre 2009 y 2010 provenientes de diferentes puntos de la Argentina, en una nueva oportunidad para trabajar específicamente en la modalidad y continuar ampliando la base de jóvenes con experiencia dentro del 3x3.



El cuerpo técnico estará compuesto por Luciano Santín, Matías Bejarano y Juan Blanc, quienes estarán a cargo de las seis jornadas de trabajo en Buenos Aires.



Esto vuelve a dejar en evidencia el gran trabajo que realiza la institución del parque Mitre en materia de desarrollo de jugadores en sus divisiones inferiores, donde este año Joaquín Almozni ya participó de un Campus de Desarrollo con la Selección, años anteriores estuvo Viktor Bender, entre otros nombres.