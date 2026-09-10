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Sudamericano de voley femenino

Ganaron Las Panteras y están a un paso del Mundial

El equipo argentino, con la correntina Victoria Caballero, logró su tercera victoria en Brasil.

Por El Litoral

Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 20:40
Gentileza Gabriella Sena

En su tercera presentación en el Sudamericano de voley femenino que se desarrolla en Río de Janeiro, Brasil, Las Panteras triunfaron ante Chile por 3-0 con parciales de 25-21, 25-18 y 25-17. 

El seleccionado argentino, con la correntina Victoria Caballero en su plantel, ganó los tres partidos que disputó hasta el momento y quedó en inmejorabla posición para clasificar al Mundial.

Este sábado, desde las 10:30 enfrentarán a Venezuela con transmisión en vivo de Fox Sports y sueñan con la clasificación al Mundial 2027 que se desarrollará en Estados Unidos y Canadá. 

En el partido de este jueves, en el primer set, Argentina dominó las primeras acciones de juego con buenos aportes en el ataque por parte de Cugno para ponerse 10-8. Por su parte, el conjunto chileno sostuvo un nivel muy similar al del equipo argentino. No obstante, las dirigidas por Facundo Morando con una sólida respuesta en defensa y contraataque, y tras un error de saque del rival, cerraron el parcial por 25-21. 

En el segundo, Cabrera y Bulaich ingresaron como titulares. El conjunto nacional despegó 15-11 con buenas apariciones de Bulaich en la red y una notable presencia de Cabrera en el bloqueo. Finalmente, Las Panteras se llevaron el set por 25-18 gracias a un punto de ataque de Cabrera. 

El tercer parcial comenzó parejo en 5-5, aunque Argentina marcó una amplia diferencia en el tablero frente a un equipo chileno impreciso con buenas apariciones de Cabrera en el ataque y también en el bloqueo para adelantarse 17-8. Finalmente, un punto de bloqueo de Bednarek selló el set por 25-17. 

Bianca Cugno fue la máxima anotadora con 19 puntos, en tanto que Caballero, que se desempeña como líbero, vio acción en el trascendental juego. 

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