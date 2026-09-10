Colapinto afirmó que el GP de España dará que hablar

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, disputará la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1 en Europa, donde adelantó que la carrera de este fin de semana "dará que hablar".



Colapinto brindó detalles del entrenamiento de cara al Gran Premio de España: "Es picante, es un circuito muy difícil; en el simulador cerrar una vuelta perfecta es casi imposible". Además anticipó que, por la cantidad de curvas que hay, "no podrán ir todos juntos"; las mismas son "bastante traicioneras, ciegas, entradas en bajada, frenas doblando".



Agregó que será una pista "dura" para los autos y para los pilotos por el nivel de concentración que tendrán que tener en la carrera con 57 vueltas, y anticipó que el corredor que se sienta más "cómodo" con el auto y se esfuerce al límite "marcará la diferencia".



Por otro lado, protagonizó un divertido cruce donde propuso cambiarle el nombre a una curva que se llama "La Monumental" por "El Bombonero", en declaraciones televisivas.



El oriundo de Pilar pondrá primera este viernes en el Gran Premio de España de Fórmula 1, donde se le presentará una buena oportunidad para sumar puntos en el GP de España que se llevará a cabo en el nuevo Circuito de Madrid, que cuenta con 22 curvas y una extensión de 5,419 kilómetros.



La actividad en la Fórmula 1 comenzará a partir de este viernes a las 8:30 con la primera práctica libre y culminará con la carrera principal el domingo 13 de septiembre desde las 10 de la mañana.



En el GP de Monza largó en la séptima posición y tuvo un gran comienzo, ya que llegó a estar en la cuarta colocación.



Pero en la sexta vuelta, luego de que se relanzara la carrera tras un fuerte choque del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el argentino se despistó de manera insólita, por lo que cayó a la decimosexta colocación.



Colapinto aprovechó el increíble rendimiento que mostró el Alpine a lo largo de todo el fin de semana y escaló hasta la novena posición para sumar dos puntos.