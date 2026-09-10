Estudiantes empató con Corinthians y deberá dejar todo en Brasil

Estudiantes de La Plata empató 1-1 con Corinthians en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi por la ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2026. Alexis Castro anotó para el local y Kaio Cesar lo hizo para la visita.

Para el Pincha, la Copa es el gran objetivo de un semestre en el que no logra conseguir regularidad en el plano local. En el Clausura sumó solo siete puntos en ocho fechas y está a cuatro de los puestos que dan un cupo a los playoffs.

El Timao llegó a La Plata luego de cosechar cuatro victorias consecutivas en el Brasileirao que lo hicieron salir de zona de clasificación a las Copas de 2027 y empezar a mirar de reojo a la lucha por la permanencia. Además, el próximo fin de semana disputará el clásico ante Flamengo, líder del torneo.

El clima que se vivía en UNO en la previa del partido lo decía todo. Ni el presente flojo en el Clausura ni el poderío brasileño le impiden al hincha de Estudiantes ilusionarse con la quinta Libertadores. Con ese entusiasmo salió el Pincha a marcar la cancha en los primeros minutos.

Al ritmo de la gente, el local buscó atorar la salida del Timao y atacar de manera directa. En el primer tiro de esquina a favor llegó el premio. Alexis Castro tomó un rebote dentro del área y convirtió para el delirio de UNO.

Estudiantes no aflojó en su presión una vez que logró abrir el marcador, pero enfrente se encontró con un equipo que se adelantó. El encuentro se volvió de ida y vuelta, pero con una enorme cantidad de infracciones durante estos minutos posteriores al 1-0.

La visita hizo pie durante diez minutos y controló la pelota en campo contrario, pero sin lograr incomodar al equipo del Cacique Medina, que no tardó demasiado en cambiar su postura y volvió a jugar lejos de Muslera.

El Pincha fue el gran dominador de la etapa inicial. Estudiantes planteó un partido de lucha que le quedó muy cómodo, pero con notorias intensiones de buscar el arco rival. Corinthians solo logró manejar la pelota en campo rival durante diez minutos y nunca estuvo cerca del empate.

El inicio del complemento fue el opuesto al arranque del primer tiempo. Estudiantes entró sin la intensidad que mostró en los 45 minutos iniciales y lo pagó caro. Kaio Cesar se escapó por la espalda de Benedetti y definió con mucha calidad ante la salida de Muslera. Corinthians lo empató antes de hacer los méritos. Baldazo de agua fría en La Plata.

Después de unos 15 minutos complicados, el Pincha volvió a dominar las acciones. El local encontraba espacios por la derecha con las subidas de Mancuso y poco a poco fue haciendo que el Timao tenga que replegarse nuevamente.

El cansancio se fue apoderando de los hombres de ataque de Estudiantes, que fue perdiendo poco a poco la capacidad de presionar arriba, lo mejor de su muy buen primer tiempo. El Cacique Medina tardó en mover las fichas ofensivas y el local tuvo muchos problemas para llegar con peligro al área de enfrente.

La sensación tras el pitido final creo que fue unánime entre los hinchas del Pincha. El sabor a poco de no haber logrado sacar ventaja en casa se potenció con el andar que tuvo el partido. Estudiantes dominó sin mayores inconvenientes, pero pagó caro un flojo arranque del complemento.

Los aplausos con los que el simpatizante despidió a sus jugadores tienen mucho que ver con lo que se vio en el campo. El conjunto dirigido por el Cacique Medina deberá luchar en Sao Paulo para acceder a semifinales. El premio es grande: estar a tres partidos de la quinta Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Corinthians y Estudiantes?

El Timao recibirá al Pincha el próximo miércoles 16 de septiembre desde las 21.30 (ARG). El partido se puede ver en vivo por el Plan Premium Disney+ (solo para Sudamérica).

Espn