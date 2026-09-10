El correntino Kevin Zenón deja Boca Juniors para incorporarse al Atlas de México

Kevin Zenón se va Boca. Luego de largas negociaciones, mientras todavía vestía los colores azul y oro (de hecho, le convirtió un gol a Gimnasia de Mendoza), finalmente el Xeneize aceptó la oferta de seis millones de dólares y el volante se convertirá en nuevo refuerzo de Atlás de México en este mercado de pases.

El equipo dirigido por Hernán Crespo, que estaba interesado en el zurdo hace tiempo, mejoró las condiciones propuestas una vez consumada la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con San Pablo y finiquitó las tratativas con la dirigencia del elenco de la Ribera para quedarse con la totalidad de su pase.

Boca conservaba el 80% de la ficha de Zenón y, en tanto, le ingresará una suma cercana a los 4.800.000 dólares, mientras que a Unión le corresponde el porcentaje restante de la operación. Vale recordar que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme lo pagó aproximadamente 3.500.000 (más el 25% de los derechos económicos de Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero) en 2024, con lo cual recupera la inversión realizada más de dos años atrás.

Atlas ya había enviado una oferta de préstamo con opción de compra hace algunos días, pero desde Boca la habían rechazado. Sin embargo, las tratativas continuaron y las partes se acercaron a un punto en común: la venta definitiva, requisito que pretendía la dirigencia de La Ribera, ya sea de efecto inmediato o a futuro con una obligación.

Más allá de que en el último semestre tuvo más continuidad que con Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo en el pasado, Zenón no era prioridad para Rodolfo Arruabarrena y deseaba emigrar al exterior hace tiempo, motivos por lo cuales dio el visto bueno para ser transferido a México. En total, disputó 92 partidos en Boca, convirtió 12 goles y repartió ocho asistencias.

Las idas y vueltas de Zenón en Boca

La historia reciente del ex-Unión explica en parte por qué su situación se volvió tan cambiante. En el comienzo del ciclo de Miguel Ángel Russo, el jugador había insistido en salir de Boca ante una oferta de Grecia que a la dirigencia no terminó de convencer. Venía de un semestre irregular con Fernando Gago y por eso para Miguelo (luego Úbeda) no fue difícil dejar de contar con él. Prácticamente marginado, siguió siendo parte de las convocatorias pero casi sin sumar minutos.

Con el correr de los meses, su nombre también comenzó a aparecer en distintos sondeos del exterior. Durante el pasado mercado de pases, a principio de año, apareció en la órbita de clubes como San Pablo y Alavés. Hubo consultas, charlas informales y propuestas que llegaron a la mesa dirigencial. Sin embargo, ninguna terminó de convencer a Boca.

En ese marco, el arranque del Apertura parecía abrir una puerta para relanzar su ciclo en la Ribera. Pero la dinámica volvió a cambiar rápido y Zenón regresó a una situación similar a la del año pasado con Úbeda. De la mano de Arruabarrena volvió a tener participación, pero sin ser prioridad o primera alternativa desde el banco.

TyC Sports