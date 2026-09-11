El correntino Meza cruzó a la diregencia de River: "Uno acepta ser apartado, pero no en un container"

Si bien su presente hoy lo encuentra en Independiente, lo cierto es que Maximiliano Meza se permitió reflexionar por primera vez acerca de lo que fue su compleja salida de River, en el último mercado de pases. Así, el delantero aseguró que no merecía una salida así, calificó como un "error" la decisión de la dirigencia del Millonario de apartar a varios jugadores de la pretemporada y dio detalles acerca de lo que fueron los días en el container de Cantilo.

"Desde el primer día en que llegué a esa situación, le dije a mi representante: "Sacame de acá". Por cómo me ofrecí al club en todo ese tiempo, no lo iba a aguantar, no lo merecía y por eso tomé la decisión inmediatamente", explicó el oirundo de Caá Catí, en diálogo con TyC Sports.

Meza reconoció también que las lesiones le impidieron mostrar su mejor nivel, pero al mismo tiempo aseguró que su profesionalismo nunca faltó y, ante eso, cree que no merecía una salida como la que tuvo.

A la hora de recordar cómo se enteró que iba a ser apartado del plantel, Meza sostuvo que fue Pablo Longoria, director deportivo de River, quien les comunicó a los futbolistas que no iban a ser parte de la pretemporada.

Sin embargo, añadió que esa comunicación se dio apenas días antes del inicio de la misma y cuando él creía que iba a formar parte de las tareas. "Hasta último momento iba a ir, pero como iban a traer refuerzos, iba a correr de atrás. Mi representante se comunicaba con ellos y les dijo que era algo bueno, que yo estaba dispuesto a competir por un lugar. A todo jugador le eleva el nivel tener competencia, pero justo ese domingo previo nos llaman y nos avisan que íbamos a entrenar en Cantilo", recordó.

Sobre la decisión, Meza fue claro y la calificó como un error. A su entender, la situación podría haberse manejado de otra manera, con un conflicto menor para todas las partes: "Si nos comunicaban que no nos iban a tener en cuenta, pero que podíamos hacer la pretemporada, íbamos a estar dispuestos a entrenar y a ayudar a nuestros compañeros. Y también poder despedirnos, cuando nos tocara irnos. Ahí es donde está el error, creo que podría haber sido de otra manera".

Sobre los días en Cantilo, el atacante explicó que Leonardo Ponzio estuvo presente y mantenía diálogo con los jugadores apartados, en tanto que reconoció el apoyo de los empleados del club, que los ayudar a sumar insumos para trabajar con mayores comodidades.

"Leo Ponzio siempre estaba ahí, siempre teníamos charlas. El primer día había una carpa, justo en invierno. Habían dos o tres bicicletas y la gente de Cantilo se ofreció a darnos el container. El mismo utilero habló y nos consiguió ese lugar. De ahí se fueron dando las cosas, situaciones de elementos que no teníamos... Después nos consiguieron un container más equipado, con ducha, una mesa y lugar para cambiarnos", confesó.

Lo cierto es que para Meza, la situación no fue tan grave dado que le quedaban pocos meses de contrato y pudo resolver su salida rápidamente. Para otros jugadores, sin embargo, la cuestión se dilató mucho más e incluso Fabricio Bustos y Matías Viña, los últimos dos jugadores que quedaban de aquel contingente, recién ahora están resolviendo sus situaciones.

"Para algunos chicos fue más difícil, no se querían ir porque no fue decisión de ellos ser separados del plantel. Por rendimiento uno lo acepta, pero no en esas condiciones. Eso fue lo difícil. Tenemos un grupo con los chicos, estábamos siempre en contacto y nos alegrábamos cada vez que uno conseguía club y podía negociar", cerró.

TyC Sports