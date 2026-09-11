El goyano Benjamín Sosa juega con la Selección Argentina Sub 15

La Selección Argentina participa de la CONMEBOL Liga Evolución Sub 15 en Paraguay. El equipo masculino cuenta con la presencia de un jugador correntino. Se trata de Benjamín Sosa (15 años) que actualmente se desempeña en Independiente de Avellaneda.



Durante 13 días, las nuevas promesas del fútbol sudamericano son protagonistas de una competencia que propone una experiencia que va más allá del resultado deportivo. El certamen reúne a los diez países de las Asociaciones Miembro de la CONMEBOL en cada rama, con los encuentros masculinos disputándose en el Parque Guasú Metropolitano de Asunción y los femeninos en el CARFEM de Ypané, ubicado a casi 30 kilómetros de la capital paraguaya.



El seleccionado argentino masculino debutó en el certamen con una victoria sobre Uruguay 1 a 0 con gol de Camilo Lacherra Fernández, en tanto que Sosa ingresó a los 28 minutos del complemento.



En la segunda presentación, Argentina cayó frente a Paraguay 2 a 0. En tanto que este sábado, la albiceleste se medirá con Bolivia desde las 10.



Benjamín Sosa nació en Goya y actualmente milita en Independiente de Avellaneda.



La carrera de Sosa comenzó en Central Goya y en el 2021 pasó al Rojo de Avellaneda donde se desempeña como extremo o enganche en la octava división.



El joven goyano se viene destacando en los Torneos Proyecciones de AFA y eso le permitió recibir la convocatoria por parte de Adrián Gallará. Después de trabajar en el predio Lionel Andrés Messi que tiene la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza fue ratificado en la selección y viajó a Paraguay.



La CONMEBOL Liga Evolución Sub 15 cuenta con 25 partidos en cada género y tiene como uno de sus principales objetivos contribuir a la formación integral de los jóvenes futbolistas y de los integrantes de los staffs de las delegaciones, tanto desde el aspecto deportivo como humano.



En ambas ramas, Argentina integra la Zona Sur junto a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que la Zona Norte está conformada por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. La Fase de Grupos se disputa bajo el formato de todos contra todos y las dos selecciones que sumen mayor cantidad de puntos en cada zona avanzarán a la final, que se jugará en la última jornada.