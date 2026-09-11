Llegó el venezolano Centeno y Regatas trabaja con plantel completo

La última pieza que restaba para completar el plantel de Regatas Corrientes llegó este viernes. El venezolano Elián Centeno desembarcó en la capital correntina y se sumó a la pretemporada del Fantasma.



Centeno es un jugador de 26 años y de 2,02 metros de altura que puede jugar de ala pivote o pivote. Hará su debut en la Liga Nacional después de su paso por Villa San Martín de Resistencia donde jugó la pasada Liga Argentina.



En el conjunto tricolor, promedió 11,3 puntos y 9,5 rebotes en 28 minutos en cancha a lo largo de 40 partidos disputados.



El flamante jugador de Regatas también tuvo su paso por Ciclista Juninese en la segunda categoría en la Argentina además de militar, de manera profesional, en varios clubes de su país donde también vistió la camiseta de su selección.



De inmediato, Centeno quedó a disposición del DT Martín Villagrán y trabajó junto al resto de sus compañeros de cara a los próximos compromisos de Regatas.



El plantel del Fantasma para el inicio de la temporada se completa con Iván Gramajo, Sebastián Orresta, Francisco Farabello, José Montero, Fausto Ruesga, Roberto Acuña y Keith Stone. Además de los juveniles Francisco Ferraro, Exequiel Lezcano, Viktor Bender, Alan Ledesma y Matías San Pierlorenzi.



Regatas Corrientes debutará en la Liga Nacional 26/27 el 2 de octubre cuando recibirá la visita de Instituto de Córdoba, en tanto que del 9 al 11 del mismo mes disputará el Grupo B de la Liga Sudamericana 2026 en Loja, Ecuador, donde se medirá con Nacional de Montevideo (viernes 9), el local Jorge Guzmán (sábado 10) y Corinthians de Brasil (domingo 11).



Como parte de su preparación, el renovado equipo regatense tiene confirmado tres encuentros amistosos. El viernes 18 de septiembre visitará a Oberá Tenis Club (OTC), en tanto que el sábado 19 se volverán a medir pero esta vez en Posadas.



Además, el miércoles 23, Regatas enfrentará a Comunicaciones en la ciudad de Saladas.