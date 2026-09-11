Corrientes sumó clasificados para los Juegos Evita

Los Juegos Correntinos 2026 tuvieron las finales provinciales en cuatro disciplinas y la provincia sumó nuevos representantes para los Juegos Nacionales Evita que se realizarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.



Con la participación de cientos de jóvenes provenientes de distintos puntos de la provincia, la Secretaría de Deportes finalizó este viernes las fases provinciales de tenis de mesa, bádminton, beach handball y beach vóley.



En Tenis de Mesa las clasificadas entre las mujeres fueron Josefina Torres (Capital), Guillermina Torres (Capital) y Agustina Avendaño Collantes (Bella Vista). Mientras que entre los varones lo hicieron Isaías Meza (Bella Vista), Luis Sánchez (Virasoro) y Ciro Ojeda (Capital).



En Handball femenino: Se consagró campeón Virasoro, en una competencia donde también jugaron los equipos de Tabay, Capital, Ituzaingó y Gobernador Martínez.

Tabay fue el campeón entre los varones ganando la instancia contra Virasoro, Goya y Palmar Grande.Goya se coronó en beach vóley femenino. También participaron Saladas, Mocoretá, Itá Ibaté y Virasoro.Itá Ibaté se llevó el título entre los varones. También jugaron duplas de Mocoretá, Paso de los Libres, Saladas y Goya.En Bádminton se quedaron con el provincial los equipos de Tabay en la modalidad masculina y en la femenina.Los Juegos Correntinos 2026 continúan con el desarrollo de sus instancias provinciales durante septiembre. En esta etapa, atletas de toda la provincia compiten con el objetivo de obtener su clasificación a los Juegos Nacionales que se disputarán en Mar del Plata.

En este contexto, el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, destacó el invaluable apoyo del Gobernador Juan Pablo Valdés a los Juegos Correntinos 2026 y subrayó la relevancia de estas competencias para fomentar la práctica deportiva y la actividad física desde edades tempranas.

Asimismo, agradeció el compromiso del primer mandatario y del Gobierno de la Provincia de Corrientes, que destinaron recursos y esfuerzos para garantizar el éxito de esta edición.



Cabe destacar el importante despliegue técnico del personal de la Secretaría de Deportes, responsable de la distribución de alojamiento, la organización de los campeonatos y la logística integral de esta fase provincial.