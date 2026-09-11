Sportivo y Ferroviario protagonizan el destacado del sábado

El inicio de la decimoprimera fecha del Torneo Oficial de Primera División A contará este sábado con la disputa de cinco partidos.



El juego destacado de la jornada, con la mirada puesta en la parte alta de la tabla, la protagonizarán Sportivo y Ferroviario.



El albiverde viene de vencer a Boca Unidos y marcha en la segunda ubicación del certamen, a un punto de Cambá Cuá que recién jugará el miércoles 16.



En tanto que el verdolaga viene de caer contra Huracán y buscará volver al triunfo para mantenerse en el lote de arriba.



Otro duelo interesante es el que tendrá frente a frente a Sacachispas y Boca Unidos. El tricolor cayó en su visita a Mburucuyá y dejó pasar la oportunidad de ser puntero, mientras que el aurirrojo jugó dos partidos en la última semana, no pudo sumar puntos y bajó hasta la décima ubicación.



Libertad, el único equipo que todavía no ganó, será local de Mburucuyá, en tanto que Doctor Montaña se medirá con Talleres, dos equipos necesitados de sumara para alejarse de los últimos lugares.



La fecha se completará el miércoles con la disputa de tres muy buenos partidos donde sobresale Huracán - Cambá Cuá.



Ese mismo día jugarán Ferroviario y Boca Unidos para completar la quinta fecha del Oficial.

Ascenso



El partido entre San Marcos y Villa Raquel, dos de los cuatro punteros del Oficial de la Primera B, se destaca de la programación prevista para este sábado en el marco de la octava fecha.



Los otros líderes, Quilmes y San Jorge, tendrán rivales que marcha en los últimos lugares, Rivadavia y Barrio Quilmes, respectivamente.

Así se ubican



Cumplidas parcialmente diez fechas en la Primera A, las posiciones están de esta manera: Cambá Cuá (21 puntos), Sportivo (20), Sacachispas (19), Empedrado (19), Mandiyú (18), Huracán (18), Ferroviario (17), Independiente (17), Lipton (16), Boca Unidos (13), Mburucuyá (12), Talleres (8), Curupay (7), Yaguareté (7), Doctor Montaña (5) y Libertad (1).



Las posiciones en la Primera B, disputadas siete fechas, están así: Villa Raquel, San Jorge, Quilmes y San Marcos lideran el torneo con 14 puntos. Luego de ubican Robinson (10), Alvear (8) y Alumni (8), Barrio Quilmes (7), Rivadavia (4) y Peñarol (2).

Programación



Sábado 12



Cancha de Libertad: 14.00 Barrio Quilmes vs. San Jorge (1º B) y 16.00 Libertad vs. Mburucuyá (1º A).



Cancha de Lipton: 14.00 Quilmes vs. Rivadavia (1º B) y 16.00 Sacachispas vs. Boca Unidos (1º A).



Cancha de Sportivo: 14.00 Talleres vs. Dr. Montaña (1º A) y 16.00 Sportivo vs. Ferroviario (1º A).



Cancha de Rivadavia: 14.00 San Marcos vs. Villa Raquel (1º B) y 16.00 Curupay vs. Independiente (1º A).



Cancha de Alvear: 14.00 Alumni vs. Alvear (1º B) y 16.00 Peñarol vs. Robinson (1º B).

Miércoles 16



Cancha de Huracán: 14.00 Mandiyú vs. Yaguareté (1º A) y 16.00 Huracán vs. Cambá Cuá (1º A).



Cancha de Sportivo: 16.00 Empedrado vs. Lipton (1º A).



Cancha de Ferroviario: 16.00 Ferroviario vs. Boca Unidos (1º A).