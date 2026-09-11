Boca fue efectivo y venció a Central Córdoba

Boca Juniors superó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera y amplió su invicto a 13 encuentros sin derrotas para acercarse a la cima de la Zona A del Torneo Clausura. También aprovechó el empate de Vélez ante Newell’s en Rosario para achicar distancias con el Fortín en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores vía Tabla Anual.



El Xeneize afrontó este partido correspondiente a la novena fecha con nueve cambios con respecto al once que salió a jugar ante San Pablo por la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana, ya que el martes afrontará la revancha desde las 21:30 (hora argentina) en el Morumbí.



A pesar de esto, el dueño de casa demoró 10 minutos en marcar una diferencia que sentenció el trámite. Ángel Romero abrió la historia, mientras que Enner Valencia selló su primer tanto en siete duelos con esta camiseta. Ya en el complemento, Romero marcó su doblete con una tremenda definición desde lejos frente a un rival que se mostró muy endeble en defensa y tuvo acercamientos aislados al área rival hasta que anotó el descuento en los instantes finales a través de Martín Cuitiño.

De esta manera, Boca Juniors escaló al quinto lugar de la Zona A con 14 puntos, a 3 de los líderes Vélez y Defensa y Justicia, sumado a que permanece en el cuarto escalón de la Tabla Anual, en zona de clasificación a la próxima Sudamericana. Por otro lado, el Ferroviario es el tercer peor equipo de su grupo y el cuarto con menos unidades en el año.

La novena fecha se puso en marcha con el empate en 1 entre Newell’s y Vélez. Ronaldo Martínez a los 27 del PT abrió la cuenta para el equipo porteño, mientras que Alan Soñora, en tiempo adicional, empató para el elenco rosario.



Mientras que con goles de Leandro Fernández y David Barbona, Defensa y Justicia venció a Gimnasia de Mendoza 2 a 0.