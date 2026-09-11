Boca apuesta a la rotación para recibir a Central Córdoba

Boca recibirá este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.



El encuentro, que está programado para las 21:30 se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera". El árbitro designado fue Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.



Boca llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria 1-0 conseguida sobre San Pablo de Brasil este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, irá con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares.



Con el claro objetivo de administrar las cargas de cara al compromiso contra el elenco brasileño, el entrenador no quiere perder titulares habituales. Por ese motivo, Leandro Paredes será preservado y tendrá descanso para poder llegar en óptimas condiciones físicas al Morumbí.



Un detalle a destacar es que Álvaro Montero no atajará debido a que viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela, por lo que estará Leandro Brey en el arco. Al igual que el capitán del plantel, Miguel Merentiel, Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco también podrán descansar con vistas hacia el cotejo estelar que es frente a Sao Paulo en territorio brasileño.



De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.



Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que solo sumó siete puntos y está decimocuarto en la Zona A.



En la última fecha, los dirigidos por Sebastián Domínguez cayeron 1-0 en condición de locales ante Independiente.

Los otros partidos del viernes son: Newell’s - Vélez (17.00) y Defensa y Justici - Gimnasia de Mendoza (19.15).