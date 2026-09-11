Franco Colapinto en el GP de Madrid: horarios y cronograma de la Fórmula 1

El campeonato mundial de Fórmula 1 disputará este fin de semana la decimocuarta fecha del año con el Gran Premio de Madrid. La competencia contará con la presencia de Franco Colapinto a bordo de su monoplaza del equipo Alpine. El argentino viene de quedar 9º en Italia.

El evento marcará el estreno del autódromo Madring en el calendario internacional. Los pilotos enfrentarán un circuito desconocido que genera gran incertidumbre técnica en la previa de las pruebas oficiales.

Horarios para seguir la F1

La actividad oficial comienza hoy con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres.

Práctica 1: 8.30

Práctica 2: 12.00

Sábado

Práctica 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo

La carrera principal se disputará a partir de las 10.

Un trazado bajo la lupa

Las pruebas previas realizadas por la Fórmula 3 en la pista madrileña dejaron un saldo preocupante. Ese ensayo registró numerosas interrupciones por banderas rojas (19) y varios autos sufrieron severos daños estructurales.

Desde las escuderías advirtieron sobre la agresividad del recorrido para los vehículos. Los ingenieros prevén que las elevadas fuerzas G y las curvas exigentes pondrán a prueba la resistencia de las suspensiones.