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BÁSQUETBOL

Se ponen en marcha las revanchas en la Liga Provincial

La sexta fecha se jugará este fin de semana. En Capital habrá tres encuentros.

Por El Litoral

Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 01:00

La Liga Provincial de Básquetbol 2026, categoría varones mayores, comenzará a transitar este fin de semana las revanchas de la etapa clasificatoria.

La sexta fecha, primera de la segunda rueda, tendrá acción este sábado con la disputa de tres partidos y el domingo se jugarán dos cotejos.

Por la Zona A, este sábado habrá un atractivo duelo entre capitalinos cuándo se enfrenten Pingüinos y Colón, el líder del grupo. Mientras que el domingo, Sportivo recibirá a San Martín de Curuzú Cutiá. Durante la primera rueda, los triunfos fueron para los que hicieron las veces de local: Colón y San Martín.

En la Zona B habrá otro duelo entre capitalinos. Córdoba, que viene de cortar un invicto de 23 partidos de San Lorenzo de Monte Caseros, enfrentará a El Tala. En tanto que el domingo, Juventus será local del Pitogüé. En la primera rueda, Córdoba y San Lorenzo ganaron estos cruces.

En el duelo interzonal de la fecha, Español recibirá en Santa Lucía a Football. Recordemos que en la primera fecha el triunfo fue para el elenco esquinense.

Programación

Sábado 12: 21.30 Pingüinos vs. Colón, Español vs. Football y Córdoba vs. El Tala.

Domingo 13: 20.00 Juventus vs. San Lorenzo y Sportivo vs. San Martín.

Así se ubican

Cumplida la primera rueda de la etapa regular, las posiciones quedaron de esta manera:

Zona A: Colón 9 puntos, San Martín y Pingüinos 8, Español y Sportivo 6.

Zona B: Córdoba y San Lorenzo 9, Football 8, Juventus y El Tala 6.

Una vez que concluya la segunda rueda, los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los playoffs.

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