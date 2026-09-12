Se ponen en marcha las revanchas en la Liga Provincial

La Liga Provincial de Básquetbol 2026, categoría varones mayores, comenzará a transitar este fin de semana las revanchas de la etapa clasificatoria.



La sexta fecha, primera de la segunda rueda, tendrá acción este sábado con la disputa de tres partidos y el domingo se jugarán dos cotejos.



Por la Zona A, este sábado habrá un atractivo duelo entre capitalinos cuándo se enfrenten Pingüinos y Colón, el líder del grupo. Mientras que el domingo, Sportivo recibirá a San Martín de Curuzú Cutiá. Durante la primera rueda, los triunfos fueron para los que hicieron las veces de local: Colón y San Martín.



En la Zona B habrá otro duelo entre capitalinos. Córdoba, que viene de cortar un invicto de 23 partidos de San Lorenzo de Monte Caseros, enfrentará a El Tala. En tanto que el domingo, Juventus será local del Pitogüé. En la primera rueda, Córdoba y San Lorenzo ganaron estos cruces.



En el duelo interzonal de la fecha, Español recibirá en Santa Lucía a Football. Recordemos que en la primera fecha el triunfo fue para el elenco esquinense.

Programación



Sábado 12: 21.30 Pingüinos vs. Colón, Español vs. Football y Córdoba vs. El Tala.



Domingo 13: 20.00 Juventus vs. San Lorenzo y Sportivo vs. San Martín.

Así se ubican



Cumplida la primera rueda de la etapa regular, las posiciones quedaron de esta manera:



Zona A: Colón 9 puntos, San Martín y Pingüinos 8, Español y Sportivo 6.



Zona B: Córdoba y San Lorenzo 9, Football 8, Juventus y El Tala 6.



Una vez que concluya la segunda rueda, los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los playoffs.