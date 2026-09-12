Córdoba, Pingüinos y Regatas lideran en el Oficial

El torneo Oficial de primera división en el Básquetbol de la ciudad de Corrientes quedó con tres punteros después de disputarse la cuarta fecha. Córdoba, Pingüinos (foto) y Regatas siguen con puntaje ideal, en tanto que Sportivo salió del lote de punteros al caer frente al elenco rojo.



En el cruce más importante de la fecha, Córdoba superó a Sportivo 67 a 64 para mantener su lugar entre los líderes.



El conjunto rojo estaba abajo en el marcador 64 a 61 cuando restaban poco más de 2 minutos, sin embargo se hizo fuerte en defensa y metió un parcial de 6 a 0 para llevarse el triunfo.



Valentino Yordan con 17 puntos fue el goleador den Córdoba, mientras que Alexis Ortíz con 20 lo fue en Sportivo que ahora bajó al segundo puesto.



En otro duelo destacado de la fecha, Pingüinos superó a Colón 68 a 59 con un gran trabajo en el primer tiempo donde se impuso en los dos primeros cuartos: 21 a 13 y 13 a 9.



En el elenco de la banda negra, el goleador resultó Lucas Estigarribia con 16 puntos, mientras que en el elenco violeta resultó Cristián Ojeda con 14.



Regatas venció sin mayores sobresaltos a El Tala 74 a 61 para seguir en lo más alto de la tabla. El equipo del parque se llevó el primer tiempo 42 a 20, en el tercer capítulo llegó la reacción del rival (23 a 12 para El Tala) pero después controló la diferencia para llevarse el triunfo.



En el Fantasma se destacaron Alan Ledesma con 22 puntos y Viktor Bender con 20, en tanto que El Tala contó con el goleador del juego: Leonardo Rodríguez con 27.



La cuarta fecha marcó el primer triunfo de Alvear que en el duelo de colistas superó a Malvinas 1536 Viviendas 75 a 48 con 16 puntos de Mateo Espínola.



Además, San Martín venció con comodidad a Hércules por 71 a 47. Valentino Saucedo marcó 19 puntos y fue el goleador del Rojinegro, mientras que Renzo Barrios con 17 lo fue en el equipo del barrio Libertad.



Además, Juventus venció ampliamente a Don Bosco por 88 a 57. En el granate, Tiago Macorati con 17 puntos fue el goleador, en tanto que Agustín Marinoni con 16 puntos lo fue en el elenco colegial.

Así se ubican



Cumplidas cuatro fechas, las posiciones en el Oficial que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes quedaron de esta manera:Córdoba, Pingüinos y Regatas 8 puntos, Sportivo 7, Colón, Juventus y San Martín 6, Alvear, El Tala y Hércules 5, Don Bosco y Malvinas 1536 Viviendas 4.

Lo que viene



La quinta fecha contempla estos encuentros: El Tala vs. Córdoba, Colón vs. Juventus, Don Bosco vs. San Martín, Regatas vs. Pingüinos, Hércules vs. Malvinas 1536 Viviendas y Alvear vs. Sportivo.