Las Panteras clasificaron al Mundial y definen con Brasil

Las Panteras, el seleccionado argentino femenino de vóley, ya consiguió dos objetivos en el Sudamericano que se juega en Ríos de Janeiro y ahora va por el premio mayor.



En su cuarta presentación, el elenco albiceleste que cuenta con la correntina Victoria Caballero en el plantel, venció a Venezuela 3-0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21, y llegan invictas a la definición contra Brasil de este domingo a las 12 horas, donde además estará en juego una plaza para los Juegos Olímpicos 2028.



Con esta victoria, Las Panteras sellaron la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Panamericanos 2027.



El inicio del partido fue con un Venezuela imparable que se escapó 10-2 ante un equipo argentino al que le costó en recepción y para definir en ataque. No obstante, poco a poco y ensayando variantes, Las Panteras fueron descontando hasta finalmente empatarlo en 15. Más tarde, Pelozo siguió brillando en defensa y Cugno y Bulaich respondieron en ataque para darlo vuelta y ganarlo 25-23 tras una buena intervención de la opuesta cordobesa.



En el segundo capítulo, en cambio, Las Panteras se despegaron rápidamente en el marcador por 8-5 y 12-7 con Bulaich y Bertolino bien en ataque. A pesar de que Venezuela se arrimó hasta el 17-18, enseguida Argentina ajustó su juego en ataque y bloqueo y se lo llevó 25-20 tras un error rival.



En el tercer parcial, Argentina se escapó en el marcador 8-4 con una tarea más regular, diferencia que mejoró a 11-6 de la misma manera. Venezuela aprovechó un buen momento en ataque, lo empató en 13 y pasó al frente 16-15 en un período algo irregular de Las Panteras. Sin embargo, las dirigidas por Morando ajustaron su juego en bloqueo y contra, también sumaron con el saque de Mayer, y se despegaron 22-17.



Finalmente, Cugno (goleadora con 15 tantos) selló el 25-21 y victoria. En este cotejo no ingresó en la rotación Caballero.