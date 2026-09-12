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Sudamericano de voley femenino

Las Panteras clasificaron al Mundial y definen con Brasil

La final del torneo que se disputa en Río de Janeiro será este domingo desde las 12. En el plantel argentino está la correntina Victocia Caballero.

Por El Litoral

Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 17:46

Las Panteras, el seleccionado argentino femenino de vóley, ya consiguió dos objetivos en el Sudamericano que se juega en Ríos de Janeiro y ahora va por el premio mayor.

En su cuarta presentación, el elenco albiceleste que cuenta con la correntina Victoria Caballero en el plantel, venció a Venezuela 3-0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21, y llegan invictas a la definición contra Brasil de este domingo a las 12 horas, donde además estará en juego una plaza para los Juegos Olímpicos 2028.

Con esta victoria, Las Panteras sellaron la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Panamericanos 2027.

El inicio del partido fue con un Venezuela imparable que se escapó 10-2 ante un equipo argentino al que le costó en recepción y para definir en ataque. No obstante, poco a poco y ensayando variantes, Las Panteras fueron descontando hasta finalmente empatarlo en 15. Más tarde, Pelozo siguió brillando en defensa y Cugno y Bulaich respondieron en ataque para darlo vuelta y ganarlo 25-23 tras una buena intervención de la opuesta cordobesa.

En el segundo capítulo, en cambio, Las Panteras se despegaron rápidamente en el marcador por 8-5 y 12-7 con Bulaich y Bertolino bien en ataque. A pesar de que Venezuela se arrimó hasta el 17-18, enseguida Argentina ajustó su juego en ataque y bloqueo y se lo llevó 25-20 tras un error rival.

En el tercer parcial, Argentina se escapó en el marcador 8-4 con una tarea más regular, diferencia que mejoró a 11-6 de la misma manera. Venezuela aprovechó un buen momento en ataque, lo empató en 13 y pasó al frente 16-15 en un período algo irregular de Las Panteras. Sin embargo, las dirigidas por Morando ajustaron su juego en bloqueo y contra, también sumaron con el saque de Mayer, y se despegaron 22-17.

Finalmente, Cugno (goleadora con 15 tantos) selló el 25-21 y victoria. En este cotejo no ingresó en la rotación Caballero.

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