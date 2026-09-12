Monzón accedió a su tercera final de la temporada

El tenista correntino Ignacio Monzón (28 años) clasificó para disputar su tercera final de la temporada en el circuito mundial de tenis.



Monzón (631º en el ránking de la ATP) avanzó a la final del M15 de Tsaghkadzor, Armenia, al superar al francés Corentin Denolly (440º y primer preclasificado) con un doble 6-3. La semifinal que se jugó este sábado se extendió durante 1 hora y 27 minutos de juego.



En la búsqueda del título del torneo que se juega sobre polvo de ladrillo, Monzón enfrentará este domingo al kazajo Dmitry Popko (652º) que viene de eliminar al ruso Grigory Shebekin (733º) por 7-6 (5) y 7-6 (3).



Para Monzón será su segunda final en la presente gira europea. A fines de agosto, perdió la definición del M15 de Pecs, Hungría, frente al alemán John Sperle.



En tanto que durante el mes de marzo, también del presente año, fue finalista en el M15 de Punta del Este donde cayó contra su compatriota Lucio Ratti.



En suelo armenio, la campaña de Monzón comenzó con tres victorias en fila frente a tenistas rusos. En la primera ronda venció a Dmitrii Burtsev que llegó desde la clasificación por 5-7, 6-3 y 7-6 (2). Después, en la segunda ronda llegó el triunfo sobre Daniel Khazime por 2-6, 6-4 y 6-4.



Mientras que en cuartos de final eliminó a Egor Pleshivtsev por 7-6 (5) y 6-1.