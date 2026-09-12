Agresión a un árbitro en el Ascenso liguista

La octava fecha de la Primera División B en la Liga Correntina de fútbol se vio frustrada por un nuevo acto de violencia.



El partido entre Barrio Quilmes y San Jorge de Almagro debió ser suspendido por una agresión al árbitro del cotejo después de sancionar un penal.



En cancha de Libertad, el árbitro Javier Cabrera fue agredido por un jugador del club Barrio Quilmes cuando este sancionó un infracción dentro del área del barrio cervecero a favor de San Jorge.



El juez recibió un cabezazo y una patada por parte de un jugador de Barrio Quilmes. El agresor fue contenido por sus propios compañeros y los rivales, pero el partido fue suspendido, de acuerdo a lo que publicó Eventos y Marcas.



Al momento de la suspensión, el encuentro estaba 1 a 1 y transcurrían 40 minutos del primer tiempo.

Ganó Villa Raquel



En el duelo entre dos de los cuatro equipos punteros, Villa Raquel venció a San Marcos 3 a 2 en un entretenido cotejo. Ariel Morínigo en dos oportunidades y Nicolás Salinas marcaron los tantos del vencedor, mientras que Cristian Aguiar y José Luis Sánchez lo hicieron para el perdedor.



Quilmes también se mantuvo al tope de las posiciones gracias a su victoria sobre Rivadavia 2 a 1 con goles de Raúl Barriento y César Molina.



Además, Peñarol y Robinson igualaron en 2 tantos, mientras que Alvear le ganó a Alumni 2 a 0.



Con estos resultados, las posiciones en el ascenso quedaron de esta manera: Villa Raquel y Quilmes 17 puntos, San Jorge y San Marcos 14, Alvear y Robinson 11, Alumni 8, Barrio Quilmes 7, Rivadavia 4 y Peñarol 3.