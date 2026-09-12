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LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Sportivo venció a Ferroviario y quedó como puntero en el Oficial

El Albiverde se impuso 2 a 1 y superó a Cambá Cuá que el miércoles enfrentará a Huracán.

Por El Litoral

Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 21:02

En el inicio de la undécima fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, Sportivo Corrientes (23 puntos) se subió el tope de las posiciones y solamente podrá ser superado por Cambá Cuá (21) que jugará el miércoles 16.

Este sábado, Sportivo superó a Ferroviario 2 a 1 con goles anotados por José Carrizo y Franco López, mientras que Juan Aguirre marcó el único del verdolaga.

Con esta victoria, Sportivo vuelva a la primera ubicación del principal certamen liguista y aguarda lo que pueda hacer Cambá Cuá frente a Huracán Corrientes.

Con un tanto de César Chávez, Independiente superó a Curupay 1 a 0 se consolida entre los ocho mejores del torneo.

Una situación similar atraviesa Doctor Montaña que goleó a Talleres 3 a 0 con las conquistas de Ramiro Aguirre, Fabricio Espinoza y David Gauna.

Por su parte, Sacachispas y Boca Unidos igualaron en 1 tanto. Thiago Machuca anotó para el tricolor y Thomas Piza lo hizo para el aurirrojo.

En tanto que Mburucuyá superó a Libertad 2 a 1 y quedó en una zona expectante cerca de los ocho mejores.

La fecha se completará el miércoles 16 con tres partidos:

Cancha de Huracán: 14.00 Mandiyú vs. Yaguareté y 16.00 Huracán vs. Cambá Cuá.

Cancha de Sportivo: 16.00 Empedrado vs. Lipton.

En esa jornada también se completará la quinta fecha con el cotejo que sostendrán Ferroviario y Boca Unidos. El partido está programado para las 16 en cancha del verdolaga.

 

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