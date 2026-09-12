Corrientes ganó la Divisional Bronce del Argentino de Menores

El seleccionado de Corrientes de handball categoría menores se quedó la Divisional Bronce del Campeonato Argentino 2026 que se disputó en San Juan.



El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Handball, reunió a selecciones de todo el país en categoría menores y se desarrolló bajo el formato de Divisiones: Oro, Plata y Bronce.



En la rama masculina participaron 27 seleccionados distribuidos en las tres categorías.



Corrientes se presentó en el torneo con una particularidad: viajó con tan solo nueve jugadores, disponiendo de un único cambio de campo y un cambio en la posición de arquero. A pesar de la desventaja numérica y la exigencia física que implicó disputar todos los encuentros prácticamente sin rotación, el equipo logró quedarse con el primer puesto de su zona y posteriormente con el título.



Por el esfuerzo realizado durante toda la semana, el plantel fue apodado por la propia delegación como "Los 9 Guerreros".



El recorrido de Corrientes en la Divisonal Bronce incluyó cuatro partidos en la zona clasificada superó a Tucumán. Luego venció a Santa Cruz, igualó ante Río Negro y cerró la etapa clasificatoria con victoria frente a Caleta Olivia.



Después llegó la victoria sobre La Pampa 37 a 20 para quedarse con el trofeo en la Divisional Bronce. El podio lo completaron Caleta Olivia y Río Negro.

Para destacar



Uno de los aspectos destacados de esta selección es su conformación federal dentro de Corrientes, con jugadores provenientes de distintas localidades.



El plantel estuvo integrado por Leonel Samudio (Santo Tomé), Federico Lindstrom, Facundo Viana y Tomás Sánchez Fernández (Paso de los Libres), Santiago Escalante (Empedrado), Juan Ignacio Zabala (Corrientes Capital), Evaristo Aquino (Itatí), Martín Alexander Soares (Virasoro) y Matías Benjamín Martínez (Ituzaingó). El cuerpo técnico estuvo a cargo de Lucas Cruz Guerra y Pablo Escalante.

Un nuevo logro

El título obtenido en San Juan representa un nuevo logro para el handball correntino en categorías formativas y ratifica el crecimiento sostenido que la disciplina viene mostrando en la provincia en los últimos años, tanto en cantidad de jugadores como en participación a nivel nacional.



Con la consagración en la Copa Bronce, la selección de menores cierra una destacada participación en el Argentino 2026 y aporta un nuevo trofeo para el deporte provincial. El seleccionado correntino agredece el apoyo a la secretaría de deporte, Jorge Terrile y al Gobernador Juan Pablo Valdés que colaboraron para que los chicos correntinos puedan realizar el viaje hasta San Juan para poder competir en el certamen argentino.