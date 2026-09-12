Boca Unidos expone su invicto en Lincoln

Con la tranquilidad de haber logrado la clasificación de manera anticipada, Boca Unidos se trasladó a Buenos Aires y este domingo enfrentará a El Linqueño.



El partido que corresponde a la octava fecha, penúltima de la zona A de la Reválida de la Federal A se jugará desde las 16 con el arbitraje de Fernando Marcos.



Boca Unidos marcha invicto en este grupo y se aseguró de manera anticipada la clasificación a la ronda eliminatoria camino hacia un ascenso.



Ahora el objetivo, también garantizada la permanencia, pasa por terminar lo más alto posible y así tener un mejor cruce en la segunda etapa de la Reválida.



El equipo correntino viene de vencer como local a Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 a 0 con gol de Antonio Medina. Esa victoria le permitió quedar como único puntero del grupo, posición que intentará defender en suelo bonaerense.



Para el encuentro de este domingo, Alberto Boggio está en condiciones de repetir la formación titular. La única baja entre los convocados, es la de Nicolás Franco que sufrió una lesión muscular. El delantero habitualmente integra el banco de relevos.



En los últimos dos días, la lluvia se hizo presente en Lincoln y el estado del campo puede influir en la formación que defina Boggio.



En el triunfo frente al elenco entrerriano, la formación titular de Boca Unidos fue con Luis Ojeda; Julián Fuyana, Joaquín Sigel, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón; Kevin Fernández, Lautaro Ludueña, Diego Sánchez Paredes y Tiago Villanueva; Antonio Medina y Agustín Alfano.



La delegación que viajó el viernes a Buenos Aires se completa con Federico Quijano, Elías González, Lisandro Ramírez, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj, Leandro Gómez, Ramón Piedrabuena, Mariano Miño y Facundo Benítez.



El Linqueño viene de perder su invicto la fecha anterior cuando cayó frente a Independiente de Chivilcoy 1 a 0 y todavía no pudo asegurar la permanencia.



El conjunto de Claudio Otermín acumula en esta instancia 1 triunfo, 4 empates y 1 derrota y en su lucha directa por evitar el descenso tiene como rival a Sarmiento.



Si vence a Boca Unidos, debe esperar que Sarmiento no sume los tres puntos para asegurar su continuidad en la categoría.

Programación



Sarmiento de Resistencia visitará este domingo a Gimnasia de Concepción del Uruguay con la obligación de un triunfo para depender de sí mismo en la lucha por la permanencia.



Si empata o pierde, necesita que Boca Unidos le gane a El Linqueño para llegar con posibilidades a la última fecha.



El programa de partidos para este domingo por la octava fecha de la zona A de la Reválida es la siguiente:



15.30 Tucumán Central vs. Sportivo de Las Parejas (Maximiliano Silcan Jerez).



15.30 Defensores de Vilelas vs. Independiente de Chivilcoy (Francisco Acosta).



15.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sarmiento de Resistencia (Juan Nebbietti).



16.00 El Linqueño vs. Boca Unidos (Fernando Marcos).



En la oportunidad tendrá fecha libre Atlético Escobar.



