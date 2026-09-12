Comenzaron los Suramericanos donde competirán siete correntinos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzaron este sábado con la fiesta inaugural que se concretó en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. La competencia se extenderá hasta el 26 de septiembre y habrá presencia de siete deportistas de Corrientes.



La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que durante dos semanas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas en Santa Fe, Rosario y Rafaela.



La delegación argentina está conformada por 658 atletas que participarán en 59 disciplinas deportivas. Entre ellos estarán los correntinos Domingo Meza (pesas), Agostina Manzotti (remo), Victoria Caballero (vóley), Germán Gómez (vóley), Carlos Layoy (atletismo), Ignacio Espínola Serial (taekwondo) y Lautaro Midón (tenis).



El primero en competir será Meza que lo hará en 65 kilogramos de peso corporal en levantamiento olímpico de pesas. La sede de esta competencia, prevista del 14 al 17 de septiembre, es el Gimnasio Nº 5 del Club Atlético Provincial de Rosario.



El remo tendrá su actividad del 15 y el 18 de septiembre en la Laguna Setúbal, frente a la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. Allí estará Manzotti que actualmente está radicada en Miami, Estados Unidos. Integrará dos embarcaciones: 8 remos largos con timonel y 8 remos largos con timonel mixto.



El estadio de Newell's Old Boys de Rosario albergará las competencias de vóley desde el 15 de septiembre. En el seleccionado femenino estará Caballero que está participando con el seleccionado principal en el Sudamericano de Río de Janeiro. Mientras que en el equipo de varones, jugará Gómez que en la próxima temporada militará en la Bundesliga de Alemania.



La actividad del tenis se desarrollará del 21 y el 26 de septiembre en el óvalo del Hipódromo de Rosario. Midón (189º en el ránking de la ATP) integra el equipo argentino que tiene seis participantes.



Por su parte, Layoy saldrá a la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti de Santa Fe el 22 en lo que será una de sus últimas competencias oficiales.



El libreño, campeón argentino y dueño del récord nacional (compartido) de salto en alto, buscará en los Suramericanos una buena producción que le permita cerrar de gran manera su carrera deportiva.



Espínola Serial será el encargado de cerrar la participación de los correntinos. Competirá en taekwondo, hasta 58 kilogramos, del 23 al 25 de septiembre en el Predio Ferial del Parque Independencia de Rosario.