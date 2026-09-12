River busca ingresar a los puestos de clasificación

River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs. El encuentro que está programado para las 17:30 se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro. El árbitro designado fue Andrés Gariano.



River llega a este encuentro en plena recuperación, ya que después de un espantoso inicio de campeonato que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet, comenzó el interinato de Leonardo Ponzio, quien consiguió dos triunfos en el cargo.



De esta manera, el Millonario alcanzó los 10 puntos y una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.



Atlético Tucumán, por su parte, viene de ganarle 2-1 de manera agónica a Racing en la octava fecha, resultado que le permitió alcanzar las 13 unidades y así ubicarse en el lote de punteros.



El equipo tucumano, que es dirigido por Julio César Falcioni, también pudo escalar en la tabla anual gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas fechas, lo que le permitió tomar un poco de respiro en la pelea por la permanencia.



La jornada sabatina también contempla estos encuentros: Estudiantes - Platense (14,45), Independiente Rivadavia - Aldosivi (14,45) y Talleres - Unión (20,00).