Mandiyú visita a Huracán de Goya en un duelo entre punteros

Los equipos correntinos que participan del Torneo Regional Federal Amateur tendrán actividad este domingo en el marco de la tercera fecha, última de la primera rueda.



En la zona 5 de la Región Litoral Norte habrá duelo de punteros. Mandiyú visitará a Huracán de Goya. El cotejo tiene pautado su inicio a las 16 y contará con el arbitraje de Brahim Ferreira Gómez.



Los dos equipos llegan con cuatro puntos. Empataron en la primera fecha jugando como visitante y en la segunda se impusieron en sus respectivos cruces como locales.



Para viajar a Goya, la dupla técnica compuesta por Nicolás Ferreira y Hernán Coronel convocó a estos jugadores:



Arqueros: Matías Vaccaneo y Nahuel Aguilar.



Defensores: Lucas Cogorno, Enrique Trossero, Lucas Bazán, José Sánchez, José Monzón y Juan Solís.



Volantes: Lucas Amud, Fabricio Marottoli, Joaquín Bogarín, Hugo Lugo, Gastón Zacarías, Leo Morales, Ticiano Martínez y Rodrigo Cerdán.



Delanteros: Alejandro Toledo, Gonzalo Aquilino, Lautaro Pérez y Mariano Giménez.



Por el mismo grupo y con la intención de no perderle pisada a los líderes, Huracán Corrientes recibirá a Unión de Bella Vista. El cotejo dará inicio a las 16 con el arbitraje de José Antonio Romero.



Los protagonistas llegan sin conocer la victoria, solamente sumaron un punto en el inicio del certamen. Los tres puntos en juego son vitales para mantener posibilidades concretas de luchar por la clasificación.

Lipton en Santa Lucía



La zona 6 tendrá actividad en Santa Lucía y Monte Caseros. Lipton intentará ponerle freno al firme andar del puntero Sportivo Santa Lucía. El cotejo dará inicio a las 15 y será arbitrado por Xonathan Ledesma.



Sportivo es el único líder con 6 puntos, mientras que Lipton es su escolta pero con 2 unidades.



El conjunto de Santa Lucía marcó 5 goles en dos fecha y tiene su arco en cero, mientras que el elenco capitalino todavía no pudo convertir y tampoco recibió goles en su propio arco.



Mientras que en la búsqueda de la primer festejo, desde las 16, San Lorenzo de Monte Caseros recibirá a Sportivo Surubí de Goya. Marcelo Centurión fue designado para dirigir este encuentro.

Programación



15.00 Srportivo Santa Lucía vs. Lipton



16.00 San Lorenzo de Monte Caseros vs. Sportivo Surubí de Goya.



16.00 Huracán de Goya vs. Mandiyú.



16.00 Huracán Corrientes vs. Unión de Bella Vista.

Así se ubican



Cumplidas dos fechas, así están las posiciones en los grupos de la Región Litoral Norte donde están los equipos correntinos:



Zona 5: Mandiyú y Huracán de Goya 4 puntos, Huracán Corrientes y Unión de Bella Vista 1.



Zona 6: Sportivo Santa Lucía 6 puntos, Lipton 2, San Lorenzo de Monte Caseros y Sportivo Surubí de Goya 1.



En la primera fase del Regional, jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los dos primeros de cada grupo avanzarán de ronda y también lo hará el mejor tercero de los cinco grupos con cuatro integrantes.