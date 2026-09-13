Álvarez fue descartado para la visita del Atlético de Madrid a Real Sociedad

Atlético de Madrid no está atravesando su mejor momento en el primer tramo de la temporada 2026-27 y este fin de semana viajó a San Sebastián con el objetivo de revertir los malos resultados que está consiguiendo. Para esta excursión fuera de casa ante Real Sociedad, el equipo del Cholo Simeone no podrá contar con Julián Álvarez.

El tema Álvarez quedó "resuelto" de momento. El atacante argentino presionó para salir a Barcelona, pero el club se negó a traspasarlo a un rival directo, generando un ambiente de tensión y conflicto en la capital española.

Los hinchas le demostraron su enfado al jugador y lo silbaron en lo que había sido su regreso al Metropolitano, un clima hostil para el argentino campeón del mundo.

En medio de este contexto, Simeone colocó a Julián en algunos partidos y, de hecho, fue titular en la visita a Liverpool por Champios entre semana, que acabó 2-1 en favor de los Reds.

En ese duelo, la Araña aportó la asistencia en el gol de Llorente, que no alcanzó para conquistar la victoria en Inglaterra.

Pasada la página internacional, Atlético de Madrid se enfocó nuevamente en LaLiga y en la visita a Real Sociedad en la fecha 5 del campeonato.

En la previa, el equipo de Simeone publicó la lista de jugadores convocados con la sorpresiva ausencia de Álvarez, que tuvo una explicación inmediata.

¿Por qué Julián Álvarez quedó descartado en Real Sociedad vs. Atlético de Madrid?

Según informó el propio club en sus redes sociales, la baja de Julián fue por cuestiones físicas.

En el comunicado detallaron que se trató de una "sobrecarga muscular" sufrida en la práctica del sábado y que los servicios médicos descartaron su presencia.

Al momento, Julián solamente jugó tres partidos en la temporada y el Colchonero no pudo ganar nunca cuando él sumó minutos. Su mejor aporte fue la asistencia contra Liverpool y no marcó goles en esta nueva temporada.

Espn