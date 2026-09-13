Colapinto quedó en séptimo lugar en el GP de Madrid

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en Madrid con un séptimo puesto en el debut del Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring. El argentino, que había sorprendido con una clasificación en la que metió al Alpine en la Q3 cuando el auto no parecía estar para hacerlo, volvió a mostrar su mejor versión en carrera: largó noveno, ganó dos posiciones en los primeros metros, llegó a marchar sexto y terminó séptimo después de una estrategia que lo obligó a defenderse durante buena parte de la competencia.

La largada volvió a ser una de las especialidades de Colapinto. Adelante, Lando Norris había picado bien, pero Kimi Antonelli lo superó cortando la curva y debió devolverle la posición, mientras que Max Verstappen hizo algo similar con Lewis Hamilton. En el medio del pelotón, en cambio, el argentino fue el más preciso: salió disparado, pasó a Liam Lawson por un lado y a Oscar Piastri por el otro y, en apenas unos metros, pasó de noveno a séptimo. Otra vez, un maestro para leer las largadas.

Y enseguida apareció una oportunidad inesperada. Hamilton tuvo problemas en su Ferrari y debió abandonar, por lo que Colapinto heredó el sexto lugar. Allí se mantuvo durante varias vueltas, hasta que la lógica terminó imponiéndose: el Alpine no pudo contener durante mucho tiempo al Red Bull de Lawson, que finalmente encontró la manera de superar al argentino en un circuito en el que adelantar no resulta sencillo.

La apuesta de Colapinto

La primera gran incidencia de la carrera llegó en la vuelta 14, cuando Lance Stroll dejó detenido su Aston Martin a un costado del circuito y provocó la salida del Safety Car. Los pilotos que estaban cerca de la entrada a boxes aprovecharon para cambiar neumáticos y Colapinto también entró. Había largado con los medios y puso los duros, con la intención de llegar hasta el final.

La estrategia tenía lógica. Según Pirelli, una carrera a una sola parada con neumáticos medios en el inicio podía plantear un primer stint de entre 18 y 24 vueltas sobre las 57 previstas. Colapinto volvió a pista décimo, pero tenía una carta importante a su favor: cinco pilotos que estaban por delante todavía no habían realizado su detención.

Había que esperar. Y también había que cuidar la posición frente a Arvid Lindblad, que aparecía en sus espejos. Mientras tanto, en la punta, Norris entró a boxes y sufrió una parada lenta, de unos siete segundos, por lo que regresó quinto. Charles Leclerc heredó el liderazgo sin haber parado, mientras Antonelli se mantenía cerca y empezaba a construir una carrera que terminaría con su octava victoria de la temporada.

La competencia entró entonces en una especie de meseta. Había que esperar las paradas de los que habían estirado el primer stint para saber cuál sería el verdadero orden. Colapinto se fue alejando de Lindblad y empezó a acercarse a Gabriel Bortoleto, pero el brasileño se convirtió en un tapón importante..

Piastri fue el primero en entrar a boxes y volvió a pista por detrás de Lindblad, lo que le permitió a Colapinto ganar una posición y quedar noveno, aunque virtualmente ya estaba séptimo por los autos que todavía debían detenerse. El aussie, sin embargo, superó rápidamente a Lindblad y comenzó a acosar al argentino.

Aguantar hasta el final

Colapinto tuvo que defenderse como pudo. El Alpine no tenía el ritmo suficiente para despegarse definitivamente del McLaren y el argentino incluso llegó a utilizar zonas externas de la pista en esa batalla. La prioridad era sobrevivir, mantener el auto en pista y esperar que el reordenamiento de la carrera jugara a su favor.

A falta de unas diez vueltas, Colapinto consiguió finalmente superar a Bortoleto, que había funcionado durante varias vueltas como un tapón para él y para Piastri. Pero el brasileño entró inmediatamente a boxes, por lo que la maniobra no significó sacarse de encima la presión: el rival que quedó detrás del argentino fue justamente el McLaren del australiano.

Adelante también comenzaron a definirse las posiciones. Leclerc finalmente realizó su parada y Antonelli heredó la punta, seguido por Verstappen y Norris. El italiano se encaminaba así hacia su octavo triunfo del año, una cifra impresionante después de apenas 14 fechas.

En Alpine, mientras tanto, apostaron a una estrategia extrema con Pierre Gasly. El francés permanecía con el neumático duro y esperaba que apareciera otro auto de seguridad para poder cambiar sin perder demasiadas posiciones. Si entraba a boxes con la carrera lanzada, podía caer hasta el 12° puesto.

Pero el equipo francés necesitó finalmente detenerlo, entre otras cosas porque los pilotos deben utilizar al menos dos compuestos diferentes durante una carrera en seco. Gasly dejó así de ser una amenaza para los puestos de puntos y Alpine concentró toda su atención en Colapinto, que tenía la posibilidad de cerrar un fin de semana muy importante.

Y lo hizo. El argentino cruzó la bandera a cuadros séptimo, detrás de Antonelli, Verstappen y Norris, y sumó puntos después de una carrera en la que tuvo que ganar posiciones en la largada, administrar los neumáticos, resistir a sus perseguidores y aprovechar cada oportunidad que apareció. Gasly fue 12°.

Madrid terminó confirmando lo que había insinuado durante todo el fin de semana: Colapinto está cada vez más cómodo en el Alpine y, cuando el auto le da una oportunidad, sabe aprovecharla. En un circuito nuevo, angosto y difícil para adelantar, el argentino volvió a dejar su marca desde el primer metro hasta el último.

Olé