Monzón perdió la final en Armenia

El tenista correntino Ignacio Monzón (28 años) tuvo una gran semana en Armenia sin embargo no pudo coronar con el título en el M15 de Tsaghkadzor que concluyó este domingo.

Monzón (631º en el ránking de la ATP) perdió la final del certamen que se desarrolló sobre superficie de polvo de ladrillo frente al kazajo Dmitry Popko (652º) por 6-3 y 6-4.

La tercera no fue la vencida para Monzón que disputó su tercera final de la temporada y todavía no pudo cerrar con el premio mayor en el 2026 dentro del circuito mundial de tenis. El correntino ya fue finalista en esta temporada en Punta del Este y en Hungría.

En Armenia, Monzón se instaló en la final al derrotar en sus tres primeros juegos a tenistas rusos. En la primera ronda venció a Dmitrii Burtsev que llegó desde la clasificación por 5-7, 6-3 y 7-6 (2). En la segunda instancia llegó el triunfo sobre Daniel Khazime por 2-6, 6-4 y 6-4, mientras que en cuartos de final superó a a Egor Pleshivtsev por 7-6 (5) y 6-1. En la semifinal, Monzón superó al francés Corentin Denolly (440º y primer preclasificado) con un doble 6-3.

La gira europea de Monzón, que ya acumula cinco torneos, seguirá la próxima semana con otra competencia en Armenia. Será el Tsaghkadzor Autumn Cup 2, otro certamen de categoría M15 donde partirá como tercer preclasificado.