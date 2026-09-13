Victoria Caballero es subcampeona sudamericana junto a Las Pantenas

La correntina Victoria Caballero logró el subcampeonato Sudamericano junto a Las Panteras. En Río de Janeiro, la selección Argentina femenina de vóley perdió la final frente a Brasil sin embargo consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027 y el Mundial del mismo año.

En un maracanazinho repleto, Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano y cayó 3-0, con parciales de 26-24, 25-19 y 25-16. Bianca Cugno, Candelaria Herrera y Agostina Pelozo fueron incluidas en el equipo ideal.

En el comienzo del partido, Argentina sorprendió a Brasil y en buen nivel en ataque y contra sacó ventaja de 13-9 con Cugno, Rodríguez y Farriol protagonistas. No obstante, para las brasileras creció la figura de Ana Cristina y Luzia para darlo vuelta 18-16. El desenlace fue con errores de ambos para el 24-24, pero finalmente dos bloqueos le dieron el set a Brasil 26-24.

En el segundo parcial, Las Panteras empezaron en buen nivel y con Bertolino como destacada, se adelantaron 8-6. No obstante, Brasil aprovechó errores y encontró respuestas en Tainara para darlo vuelta 14-9. A pesar de que la Selección se arrimó 16-17, Gabi fue importante para despegar a su equipo 20-16 y finalmente un ace selló el 25-19.

En el tercer set, Brasil recuperó una desventaja inicial de 2-5 y lo dio vuelta 11-8 con un mejor trabajo en bloqueo y ataque. Diana y Bergmann fueron protagonistas en el 17-12 y con un equipo brasilero más efectivo en su juego y bien en bloqueo, llegó a la definición arriba 20-13. En el desenlace, la historia no varió y Brasil festejó el título por 25-16.

Caballero que vio acción este domingo, ahora se sumará al equipo albiceleste que tomará parte de los Juegos Suramericanos en Santa Fe.