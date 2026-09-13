Boca Unidos dejó su invicto en Buenos Aires

El invicto de Boca Unidos en la Zona A de la Reválida llegó a su fin este domingo. En el marco de la octava fecha, el equipo correntino perdió en su visita a El Linqueño 1 a 0. El único gol del partido llegó a los 33 minutos del primer tiempo por intermedio de Juan Cruz Gutiérrez.

Boca Unidos contó con posibilidades para anotar pero no estuvo fino a la hora de definir, en tanto, que en la parte final del primer período, sufrió cuando la pelota llegó a la espaldas de sus volantes de contensión.

Con la clasificación asegurada a los playoffs, Alberto Boggio le dio por primera vez la titularidad a Ramón Piedrabuena para compartir el ataque con Agustín Alfano. De esta manera, Antonio Medina pasó al banco de relevos.

Durante la primera etapa, el rendimiento del equipo correntino fue decreciente. Comenzó lanzado en ataque pero fue cediendo terreno al no poder tener la pelota. En el complemento, urgido por el resultado y con el ingreso de Mariano Miño, mejoró y llevó peligro hacia el arco defendido por Juan Cruz Cuesta.

La falta de definición privó al equipo correntino de llegar a la paridad, en tanto que el conjunto local festejó el triunfo que (sumada a la derrota de Sarmiento) le permitió asegurarse la permanencia en la categoría.

Descendió Sarmiento

Sarmiento de Resistencia perdió en Concepción del Uruguay y la próxima temporada deberá militar en el nuevo Torneo Argentino del Interior. El equipo chaqueño estaba obligado a ganar para llegar a la última fecha con posibilidades de evitar el descenso, sin embargo cayó frente a Gimnasia 1 a 0 por un gol de Agustín Favre a los 45 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, con goles de Lautaro Larrasabal y Gustavo Carballo, Defensores de Vilelas superó como local a Independiente de Chivilcoy 2 a 0, mientras que Sportivo de Las Parejas le ganó como visitante a Tucumán Central 4 a 0 con goles de Valentín Martínez (2), Julián Gauna y Julián Taverna.

Así se ubican

Cumplida la octava fecha, las posiciones en la Zona A de la Reválida quedaron de esta forma: Boca Unidos y Gimnasia de Concepción del Uruguay 14 puntos, Defensores de Vilelas y Atlético Escobar 11, El Linqueño 10, Sportivo de Las Parejas e Independiente de Chivilcoy 9, Sarmiento de Resistencia 6 y Tucumán Central 2.

Lo que viene

La novena fecha, última de la Zona A de la Reválida contempla estos encuentros:

Independiente vs. Atlético Escobar

Boca Unidos vs. Defensores de Vilelas

Sportivo de Las Parejas vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay

Sarmiento de Resistencia vs. El Linqueño.