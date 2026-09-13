Dura caída de Mandiyú en Goya, empató Lipton y Hurcán Corrientes festejó

Concluyó la primera rueda del Torneo Regional Federal Amateur con dominio de Huracán de Goya y Sportivo Santa Lucía en los grupos donde participan los equipos correntinos.

Por la Zona 5 de la Región Litoral Norte, en el duelo entre punteros, Huracán de Goya no dejó dudas y venció como local a Mandiyú 3 a 0. Cristian Zone y Matías Zarantonelli, en el primer tiempo, y Ariel Blanco, en el complemento, fueron los autore de los goles para el Sabalero que dominó el juego de principio a fìn.

Por el mismo grupo, Huracán Corrientes consiguió su primera victoria del certamen al superar a Unión de Bella Vista 1 a 0. Carlos Romero fue el autor del gol azulgrana que así se acomoda en la tabla de posiciones.

Con estos resultados, Huracán de Goya manda en el grupo con 7 puntos, Mandiyú y Huracán Corrientes tienen 4, mientras que Unión de Bella Vista quedó con 1.

En la próxima fecha, primera de las revanchas, Mandiyú será local de Huracán Corrientes y Huracán de Goya recibirá a Unión.

Empató Lipton

Sportivo Santa Lucía y Lipton igualaron en 0 el partido de la tercera fecha que cerró la primera rueda en la Zona 6. El empate dejó mejor parado a Sportivo que sigue puntero y con su arco invicto, mientras que el elenco capitalino, que todavía no pudo convertir en el torneo, bajó al tercer puesto.

Por su parte, con gol de Paulino Romero, San Lorenzo de Monte Caseros le ganó como local a Sportivo Surubí de Goya 1 a 0 y pasó a ser el escolta del grupo.

Cumplida la tercera fecha en la Zona 6, las posiciones quedaron de esta manera: Sportivo Santa Lucía 7 puntos, San Lorenzo de Monte Caseros 4, Lipton 2 y Sportivo Surubí 1.

En la cuarta fecha, primera de las revanchas, Lipton recibirá a San Lorenzo y Sportivo Santa Lucía será local de Sportivo Surubí.