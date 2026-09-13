Huracán le dio otro golpe a Racing

Racing sigue sin poder sacar la cabeza del pozo y volvió a caer en un partido en el que había alcanzado la igualdad parcial, al igual que la semana pasada, con una derrota por 2-1 ante Huracán, como visitante y por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, los goles del local fueron del volante Facundo Kalinger y el delantero Jordy Caicedo, en 7 y 33 minutos del segundo tiempo, mientras que el mediocampista Ulises Ortegoza había logrado el empate parcial a los 13 del complemento.

La derrota sostiene a la “Academia” en el último lugar de la zona B, con cinco puntos en nueve fechas, mientras que el equipo que dirige Diego Martínez llegó al noveno lugar, cortando una racha de cuatro partidos sin triunfos, con 13 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Juan Pablo Vojvoda, que camina sobre la cornisa, visitará a Sarmiento el viernes 18 de septiembre desde las 21:15, mientras que el “Globo” jugará como visitante ante River, el sábado 19 a partir de las 19:00.