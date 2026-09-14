Domingo Meza mejoró su marca en los Juegos Suramericanos

La segunda jornada de competencia en los Juegos Suramericanos 2026 abrió la competencia en el levantamiento de pesas olímpicos. El correntino Domingo Meza fue parte de la competencia donde mejoró su reciente marca que logró en Ecuador en el Sudamericano de la especialidad.

El estadio Provincial de Rosario fue el escenario para la primera jornada del levantamiento de pesas. En la categoría hasta 65 kg. de peso corporal, Meza (19 años) terminó con un total de 265 kg. para concluir en el quinto puesto.

El título fue para el colombiano Francisco Mosquera que finalizó con 298 kg. (133 kg. en arranque y 165 kg. en envión). La medalla de plata fue para el peruano Luis Bardalez (296 kg.), mientras que el podio lo completó el brasileño Thiago Félix (290 kg.)

Meza comenzó su actuación levantando 110 kg. en el arranque. Falló el primer intento con 115 kg, pero levantó ese peso en el segundo. En el envión inició con 145 kg. y luego levantó 150 kg. El correntino fue por el récord nacional pero falló en su intentó de 154 kg.

La producción en Rosario le permitió a Meza mejorar su reciente producción en los Juegos Sudamericanos de Pesas que se concretó en Ecuador. Allí se quedó el oro al lograr un total de 263 kg (113-150) es decir que mejoró su registro por 2 kg.

Ahora el camino de Meza lo llevará a México donde disputará el Panamericano Juvenil de Pesas.