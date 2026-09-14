Córdoba manda en el Provincial de Mayores Femenino

Monte Caseros fue sede del segundo cuadrangular de la primera fase de la Liga Provincial de Mayores Femenina 2026 de básquetbol. Al igual que en la primera fecha, disputada en Goya, Córdoba se quedó con sus tres partidos y lidera cómodamente en la tabla de posiciones.

En la primera jornada, Córdoba derrotó 61 a 44 a Unión de Goya, mientras que 1536 Viviendas le ganó a Belgrano por 75 a 50.

Este domingo, 1536 Viviendas venció 66 a 51 a Unión y Córdoba le ganó 72 a 31 a Belgrano. En los encuentros que cerraron la cita en Monte Caseros, las goyanas derrotaron a las anfitrionas por 64 a 53 y en el duelo de capitalinas, las chicas de la Banda Roja ganaron por 79 a 66.

Disputados dos cuadrangulares de la primera fase, las posicones están así: Córdoba 12 puntos, 1536 Viviendas 10, Unión de Goya 8 y Belgrano de Curuzú Cuatiá 6.