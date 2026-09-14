Zárate jugará el challenger de Buenos Aires

El corentino Carlos María Zárate (385° de ránking ATP) es uno de los tres beneficiados con las invitaciones para ingresar de manera directa al cuadro principal del Challenger de Buenos Aires, un certamen de categoría 75.



Las otras dos invitaciones recayeron en Lucio Ratti (384°) y Federico Coria (900º). El certamen se jugará en el Racket Club de Palermo del 21 al 27 de septiembre.



Zárate (21 años), disfruta de la mejor temporada de su joven carrera después de inaugurar su palmarés a nivel ITF en el M25 de Luján y los M15 de San Salvador de Jujuy y Trelew. Además, alcanzó sus primeros cuartos de final de Challenger en San Miguel de Tucumán y, al igual que Ratti, hará su estreno en el main draw del torneo que se llevará a cabo en el Racket Club desde el 20 al 27 de septiembre (en 2025 había disputado la clasificación).



El certamen oficial del circuito internacional de la ATP organizado por Torneos, la empresa de WAIKEN ILW líder en la industria del entretenimiento deportivo, contará con la presencia inédita de Ratti en el cuadro principal. Bonaerense nacido en Lobos hace 22 años, conquistó tres certámenes M15 de ITF en Valledupar (Colombia), Punta del Este (Uruguay) y Slovenska Bistrica (Eslovenia). Además, a mediados de junio alcanzó su primera semifinal a nivel de Challenger en Royan, Francia.



Las apariciones de Zárate y Ratti aumentaron a 15 el número de representantes locales en el main draw de singles. Francisco Comesaña, Nicolás Kicker y Renzo Olivo son los campeones del YPF Buenos Aires Challenger que volverán a decir presente en una nómina que también incluirá a Federico Coria, finalista del certamen en dos oportunidades y también de dos torneos ATP; Álex Barrena, subcampeón de la última edición; y Facundo Díaz Acosta, máximo preclasificado y ganador del Argentina Open 2024. Completan Genaro Olivieri, Guido Justo, Juan Bautista Torres, Facundo Mena, Gonzalo Villanueva, Juan Estévez y Hernán Casanova.



