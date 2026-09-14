David Romero convirtió su primer gol con el Parma

En el cierre de la cuarta fecha de la Serie A del fútbol italiano llegó la primera conquista del correntino David Romero.



La jornada de lunes permitió el cruce de Como y Parma, que terminó con victoria del local por 2-1, con la presencia de varios jugadores argentinos.



A los 22 minutos, Nico Paz encaró desde la derecha hacia el centro y en el vértice del área lanzó un centro venenoso que empujó el español Jacobo Ramón para marcar el primero para el Como.



El ex Real Madrid había sumado dos asistencias en la goleada 4-1 frente a Red Bull Leipzig el pasado jueves por Champions League.



En el complemento, el brasileño Kaiki Bruno amplió la ventaja, pero sobre el final Romero, quien ingresó desde el banco, definió cruzado dentro del área para marcar el descuento para la visita.

El centrodelantero correntino de 23 años tuvo su bautismo de gol luego de cuatro partidos desde su llegada al Viejo Continente en agosto, proveniente de Tigre.Con este triunfo, Como, que también tuvo a Máximo Perrone como titular, alcanzó las 10 unidades y es escolta de Roma en el campeonato italiano. Por su parte, Parma, que contó con la presencia de Mariano Trolio entre los once, apenas sumó un punto y marcha 17°.