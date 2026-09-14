En el inicio de las revanchas, se repitieron los ganadores de la primera rueda

Pasó la sexta fecha de la Liga Provincial de Mayores 2026 de básquetbol y de esta manera comenzó la segunda rueda de la primera fase del torneo. Esta jornada tuvo la particularidad de que se repitieron los ganadores que se habían dado en la primera fecha del campeonato.

Por la Zona A, Colón derrotó a Pingüinos como visitante por 69 a 60 y de esta manera se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Mientras que en el cierre de la fecha, en Capital, San Martín de Curuzú Cuatiá le ganó a Sportivo por 84 a 64.

En la Zona B, Córdoba, que había sido el único visitante en ganar en aquella fecha, ahora fue el único local en sumar dos puntos. Venció a El Tala por 77 a 66. Por su parte, San Lorenzo de Monte Caseros (foto) volvió al triunfo y derrotó a domicilio a Juventus por 83 a 70.

En el duelo interzonal de la fecha, Football le ganó a Español en Santa Lucía por 68 a 55 y sigue de cerca a los líderes de la Zona B.

Así se ubican



Zona A: Colón 11 puntos, San Martín de Curuzú Cuatiá 10, Pingüinos 9, Españaol de Santa Lucía y Sportivo 7.



Zona B: Córdoba y San Lorenzo de Monte Caseros 11 puntos, Football de Esquina 10, Juventus y El Tala 7.

Lo que viene



La séptima fecha, segunda de las revanchas contempla estos encuentros



Colón vs. Sportivo



Español vs. Pingüinos



San Lorenzo vs .San Martín



El Tala vs. Juventus



Football vs. Córdoba