A qué equipo favorece el historial de partidos entre Boca Juniors y San Pablo

Boca y San Pablo volverán a verse las caras este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize y el Tricolor tienen una historia de enfrentamientos que se remonta a 1993 y que incluye partidos por cuatro competencias diferentes, entre los cuales se encuentra una final y batallas históricas en el marco de un ya caracterizado "clásico sudamericano".

En total, se enfrentaron en 13 partidos:

Boca ganó seis veces

ganó San Pablo ganó cuatro veces

ganó veces Empataron tres veces.

Tras el 1-0 del Xeneize en la ida de esta edición, la ventaja se extendió a dos partidos de diferencia. Sin embargo, la serie sigue viva y tendrá, además, un antecedente particular: será la quinta eliminatoria entre ambos equipos en torneos organizados por la Conmebol. El balance favorece a Boca, que logró avanzar en tres de las cuatro series anteriores.

El primer antecedente eliminatorio se produjo en la Copa de Oro de 1993, cuando Boca superó a San Pablo en semifinales. El Xeneize ganó 1-0 como local y luego igualó 1-1 en Brasil para meterse en la final.

Un año después volvieron a cruzarse, esta vez por las semifinales de la Supercopa 1994. Boca se impuso 2-0 en La Bombonera, perdió 1-0 en el Morumbí y, gracias a la diferencia conseguida en Buenos Aires, avanzó a la definición.

La tercera serie que quedó en manos del Xeneize fue especialmente importante: la Recopa Sudamericana 2006. Boca, campeón de la Sudamericana, se enfrentó justamente al San Pablo, ganador de la Copa Libertadores. El equipo argentino se llevó un 2-1 en la ida y empató 2-2 en la revancha para quedarse con el trofeo con un global de 4-3.

La última vez que se enfrentaron en una serie eliminatoria anteriormente fue en la Copa Sudamericana 2007. Boca ganó 2-1 en la Bombonera, pero San Pablo se impuso 1-0 en Brasil. Como en aquella época todavía estaba vigente la regla del gol de visitante, el empate global favoreció al conjunto paulista, que avanzó a la siguiente ronda.

Ahora, 20 años después de aquella Recopa y 19 después del último cruce por la Sudamericana, Boca y San Pablo volverán a definir una instancia decisiva. El historial favorece al Xeneize en el balance general y también en las series eliminatorias, pero de todas formas es muy reñido y la última llave quedó en manos del equipo brasileño.

Todos los partidos entre Boca y San Pablo

Copa de Oro 1993: Boca 1-0 San Pablo.

Copa de Oro 1993: San Pablo 1-1 Boca.

Supercopa 1994: Boca 2-0 San Pablo.

Supercopa 1994: San Pablo 1-0 Boca.

Supercopa 1995: San Pablo 1-0 Boca.

Supercopa 1995: Boca 2-3 San Pablo.

Copa Mercosur 1999: Boca 5-1 San Pablo.

Copa Mercosur 1999: San Pablo 1-1 Boca.

Recopa Sudamericana 2006: Boca 2-1 San Pablo.

Recopa Sudamericana 2006: San Pablo 2-2 Boca.

Copa Sudamericana 2007: Boca 2-1 San Pablo.

Copa Sudamericana 2007: San Pablo 1-0 Boca.

Copa Sudamericana 2026: Boca 1- San Pablo.

TyC Sports