Messi fue citado para los amistosos de la Selección y se despedirá del público argentino

La AFA confirmó los partidos que disputará la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA. El equipo de Lionel Scaloni afrontará tres compromisos en el país en la próxima fecha FIFA prevista entre finales de septiembre y principios de octubre, y Lionel Messi, tras haber anunciado su retiro del conjunto nacional, aparece entre los jugadores convocados.

Tras disputar la final del Mundial 2026 y mientras el futuro de Lionel Scaloni en el cargo sigue entre signos de interrogación, la selección argentina tendrá sus primeros amistosos en el inicio del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030 en un punto de inflexión: Lionel Messi anunció su retiro de la Albiceleste tras anunciar su retiro del combinado nacional hace dos semanas , pero sí está dentro de los convocados de esta ocasión para ensayar su última función. Será en el último de los amistosos de la fecha FIFA, ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental.

El representativo del país aprovechará para jugar tres partidos –FIFA permitía hasta cuatro en esta ventana– con dos duelos en Buenos Aires y el restante en Córdoba. El miércoles 30 de septiembre se topará con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego afrontará dos choques en el Estadio Monumental de River Plate: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de ese mismo mes frente a Benín.

La negociación por estas horas está enfocada en la prohibición de aforo que tiene Argentina tras infringir el Artículo 15 (“Discriminación y agresiones racistas”): FIFA ordenó que la Selección juegue los próximos dos partidos que disputará en casa con restricción de espectadores (el 50%). Messi dirá presente para un “last dance” el 6 de octubre, ante Benín, con el 100% de un aforo efervescente para demostrarle todo el amor y gratitud del público por los 21 años en la Albiceleste, en los que cosechó el Mundial Sub 20 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Cómo impactan las sanciones y el calendario de amistosos

La AFA informó que estos encuentros serán considerados amistosos Clase A, lo que permitirá a los jugadores sancionados empezar a cumplir sus fechas de suspensión. Algunos, como Almada y Ayala, podrían incluso completar sus castigos en esta ventana.

El cronograma de partidos quedó así: