Boca visita a San Pablo en busca de las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca define este martes la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Visitará desde las 21. 30 a San Pablo en el Morumbí por la revancha luego de haber conseguido la ventaja mínima de 1-0 en la Bombonera.

Rodolfo Arruabarrena tiene definido el equipo para afrontar la serie y contará nuevamente con Milton Delgado. El mediocampista se recuperó de una distensión muscular y volverá a la titularidad después de perderse los últimos cuatro partidos.

Su regreso producirá la única modificación respecto del equipo que disputó el encuentro de ida. Delgado ingresará por Tomás Belmonte, quien había ocupado su lugar durante su ausencia.

La mayoría de los titulares llegará descansado al compromiso en Brasil, porque el entrenador no los usó el viernes pasado frente a Central Córdoba. Solo estuvo desde el comienzo Lautaro Blanco.

El equipo de Boca

En la defensa destaca la continuidad de Facundo "Jagger" Herrera como segundo marcador central. El defensor se quedó con el puesto por delante de Marco Pellegrino y conformará la línea de cuatro junto a Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Blanco.

En el mediocampo, Leandro Paredes volverá a ser el eje del equipo y a sus costados estarán Santiago Ascacíbar y Delgado. Por su lado, Alan Velasco también mantendrá su puesto entre los titulares luego de haber levantado su nivel en la consideración de Arruabarrena.

La apuesta en ataque de Boca estará encabezada por Miguel Merentiel y Leonel Flores, quien mantiene la titularidad por sobre Sebastián Villa, que nuevamente será una alternativa desde el banco.

La posible formación

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.