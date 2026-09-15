Colapinto correrá en el GP de Azerbaiyán con un cronograma modificado

Tras un fin de semana más que destacado en Madrid, Franco Colapinto comienza a diagramar lo que será su próximo objetivo en la Fórmula 1: el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre. Sin embargo, el desafío venidero para el argentino llegará con una modificación sustancial en el cronograma, ya que la carrera será el sábado y no el domingo como suele ser habitual. Conocé el motivo.

Pese a la normalidad de la categoría, el evento más importante del fin de semana en el país asiatico deberá adelantarse por la conmemoración del Día del Recuerdo, en honor a los caídos en la Guerra Patriótica, la cual se dio entre Azerbaiyán y Armenia en el 2020. El mismo ha comenzado a celebrarse desde 2021 y tiene lugar todos los 27 de septiembre, justamente la fecha que estaba prevista para la carrera.

De esta manera, será la primera vez que suceda, al menos, desde que este Gran Premio se corre durante el noveno mes del año (entre 2016 y 2023, lo hacía en abril y junio). Así, en 2024 y 2025 respectivamente, se organizó el fin de semana anterior a la fecha conmemorativa, por lo cual en ambas ocasiones la carrera se mantuvo el domingo. Sin embargo, dicho esquema no se repetirá en 2026.

Con este panorama, todas las actividades se anticiparán y el cronograma se verá afectado en comparación a otras ediciones. Por consecuencia, las prácticas 1 y 2 se correrán el jueves 24, a las 5.30 y 9.00, mientras que la FP3 será el viernes 25 desde las 5.30. Apenas unas horas después, a partir de las 9.00, se hará la qualy y, el día posterior, se desarrollará la carrera que está prevista para que comience a las 8.

Si bien no deja de ser una particularidad, el Gran Premio de Las Vegas en 2025 también albergó la carrera un sábado, aunque la modificación respondió a una cuestión vinculada con el espectáculo. Así, la Fórmula 1 logró aprovechar el show de luces que ofrece la ciudad estadounidense en Las Vegas Strip -la calle principal-, además de establecer un horario más amigable para los principales mercados de la Máxima.

F1: horarios y cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre:

Práctica 1: 5.30 - 6.30 horas.

Práctica 2: 9 - 10 horas.

Viernes 25 de septiembre:

Práctica 3: 5.30 - 6.30 horas.

Clasificación: 9 - 10 horas.

Sábado 26 de septiembre:

Carrera: 8 horas.

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

TyC Sports